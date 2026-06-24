Евро остается одной из ключевых валют для украинского рынка, ведь значительная часть внешней торговли и финансовых сделок связана именно со странами Европейского Союза.

Что будет с курсом евро в июле 2026 года, Факты ICTV расспросили у вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Сколько обойдется евро в июле

Что будет с евро в июле, будет зависеть от нескольких факторов. Один из факторов – спрос бизнеса на валюту. Более всего его формируют импортеры горючего, энергетического оборудования и других критически важных товаров. Также часть компаний заранее готовится к осенне-зимнему периоду, что может дополнительно увеличивать потребность в валюте.

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Дополнительную роль будут играть мировые цены на нефть и горючее, ведь они оказывают непосредственное влияние на объемы импорта, расходы бизнеса и потребительские цены.

Важным фактором для гривны остается регулярное поступление помощи от международных партнеров. Стабильное финансирование поддерживает бюджет и снижает опасности для валютного рынка. В то же время, возможные задержки могут влиять на ожидания бизнеса и населения.

Наибольшую неопределенность для валютного рынка создает ситуация с безопасностью. Новые масштабные атаки на энергетику, промышленность или инфраструктуру могут усилить спрос на валюту из-за роста экономических рисков и настроений населения.

Несмотря на это, у банковской системы уже есть опыт работы в условиях войны. Она сохраняет стабильность, достаточную ликвидность и способность обеспечивать потребности клиентов.

Прогноз курса евро в июле 2026 года

Что будет с курсом евро в июле также будет зависеть не только от ситуации на украинском валютном рынке, но и от поведения пары евро/доллар на мировых площадках.

– Если соотношение евро к доллару будет оставаться примерно в пределах 1,16–1,18 доллара за евро, то курс евро к гривне в июле может находиться ориентировочно в диапазоне 51,5–52,5 грн/€, – рассказал эксперт.

Курс евро в июле в Украине традиционно может демонстрировать большую волатильность, чем доллар, поскольку на него влияют сразу два фактора: динамика гривны к доллару и изменение самой пары евро/доллар на внешних рынках. Именно поэтому в июле евро может двигаться менее умеренно, чем американская валюта.

Следовательно, в июле курсовые колебания возможны, а спрос на валюту может периодически возрастать. Однако мы не ожидаем резкой девальвации гривны. В то же время валютный рынок остается чувствительным к войне, импорту, внешнему финансированию и инфляционным ожиданиям.

Но при международной финансовой поддержке, взвешенной и эффективной политике Национального банка и экономического развития июль имеет все шансы пройти без резких курсовых потрясений.

Стоит ли скупать валюту

– Я бы не советовал воспринимать покупку валюты как единственный или универсальный способ сохранения средств. Валюта может быть частью сбережений, но она не должна заменять всю финансовую стратегию гражданина, – порекомендовал эксперт.

Человек покупает валюту не по абстрактному “рыночному” курсу, а по курсу банка или обменного пункта. Там всегда разница между покупкой и продажей. Этот спрэд может “проглотить” значительную часть потенциальной выгоды еще до того, как курс действительно существенно изменится. Поэтому стратегия “купить доллар, потому что он точно вырастет” не всегда работает. Особенно если речь идет об одном-двух месяцах.

Для многих людей более оптимальным решением могут оставаться гривневые инструменты сбережений: депозиты и ОВГЗ.

Преимущество депозита состоит в прогнозируемости, ведь человек заранее понимает, какую доходность получит. В отличие от наличной валюты, которая сама по себе не приносит процентов, гривневый вклад дает понятный финансовый результат.

Если депозитная ставка составляет от 14% до 17,5% годовых, то при умеренной инфляции и контролируемой девальвации такой инструмент может быть конкурентным по сравнению с пассивным хранением доллара.

Важный совет и ориентир: депозиты выгодны, пока инфляция ниже 11-13% в годовом измерении, а курс доллара не превышает 47-49 грн.

ОВГЗ также остаются интересным вариантом для имеющих достаточные ресурсы для приобретения ценных бумаг. Их преимущество в том, что доход не облагается НДФЛ и военным сбором. Это делает государственные облигации привлекательными.

– По моему убеждению, не стоит принимать решения под влиянием эмоций. Если курс несколько дней растет, это еще не означает, что нужно срочно переводить все сбережения в валюту, – предупредил банкир.

Рациональнее опираться на собственные нужды: когда могут понадобиться деньги, в какой валюте будут предстоящие расходы, какова ликвидность депозитов или приобретение валюты.

Для большинства граждан оптимальной может быть смешанная модель: часть средств в гривне на депозитах или ОВГЗ, часть в валюте в качестве резерва и, конечно, должна быть доля наличных.

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