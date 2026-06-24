Россия пытается влиять не только на соцсети, но и на источники информации, которые используют поисковые системы и чат-боты с искусственным интеллектом. Об этом свидетельствуют утечки документов российской агентства Social Design Agency (SDA), с которыми ознакомилось агентство Bloomberg.

Согласно материалам, российские структуры планировали создавать сети сайтов, похожих на Wikipedia, фейковые аналитические центры и медиа, чтобы продвигать выгодные Кремлю нарративы и влиять на то, как пользователи и системы искусственного интеллекта воспринимают политические события.

Российский проект для влияния на поиск и ИИ

В распоряжении Bloomberg оказались 73 документа, датированные периодом с мая 2023 года по апрель 2026 года. Среди них — проектные предложения, внутренняя переписка и скриншоты сайтов.

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По данным журналистов, документы свидетельствуют о переходе российских информационных операций на новый уровень. Если раньше главный акцент делали на распространении дезинформации через социальные сети, то теперь внимание сосредоточили на формировании источников, которые используют поисковики и большие языковые модели.

Один из проектов предусматривал создание для Армении сайта-клона Wikipedia. План заключался в том, чтобы оптимизировать ресурс для поисковых систем и добавлять на популярные страницы материалы с пророссийскими нарративами.

Предложение подготовили 14 апреля 2026 года — менее чем за два месяца до парламентских выборов в Армении. Bloomberg обнаружил три подобных сайта, созданных в январе этого года, однако впоследствии их заблокировал хостинг-провайдер.

Несмотря на кампании по распространению ложной информации о премьер-министре Армении, он одержал убедительную победу на выборах.

Фейковые страницы для Германии и влияние на чат-боты

Еще один проект был ориентирован на Германию. Внутренний документ от 15 января 2026 года содержит данные о создании 200 тыс. веб-страниц.

Среди поставленных задач — редактирование как минимум 100 материалов в месяц для улучшения позиций в поисковой выдаче и ежемесячное “обучение” шести платформ искусственного интеллекта с помощью измененных статей.

Эксперт по технологиям и национальной безопасности Катарина Седова объяснила Bloomberg, что подобная тактика предусматривает массовое создание взаимосвязанного контента для влияния на алгоритмы поисковых систем и популярных чат-ботов.

По ее словам, именно так российские структуры пытаются проникнуть в информационную среду, на которой обучаются модели искусственного интеллекта.

Фейковые аналитические центры и мониторинг политиков

Документы также содержат планы создания псевдоаналитических центров. Один из таких сайтов, который называет себя World Center for Strategic Studies, переписывал материалы авторитетных исследовательских учреждений и добавлял выводы, соответствующие кремлевским тезисам.

Агентство Bloomberg привело пример статьи об энергетической ситуации в Европе. На сайте ее подали как доказательство политического и экономического кризиса в ЕС, хотя в оригинальном исследовании такого вывода не было.

Отдельное направление работы касалось мониторинга общественного мнения в европейских странах. Проект 2026 предусматривал создание базы данных из 10 тыс. аккаунтов лидеров мнений и размещение около 2 тыс. сообщений в соцсетях для так называемого “внедрения нарративов”.

В документах также упоминаются планы отслеживания французских оппозиционных политиков и ежедневного распространения десятков их публикаций. Bloomberg обнаружил похожие системы мониторинга, созданные для Великобритании и Германии, где контент группировали вокруг тем, способных усиливать общественные споры, в частности миграции и последствий военных конфликтов.

Как подтверждали подлинность документов

Хотя большинство файлов не содержали логотипов SDA, европейские чиновники и исследователи, опрошенные Bloomberg, считают их подлинными из-за содержания и сходства с документами SDA, которые ранее публиковали Министерство юстиции США и европейские медиа.

Журналисты также проверили технические данные 42 сайтов, упомянутых в утечке. Почти все они были связаны с одним российским IP-адресом, который фигурировал и в самих документах.

Social Design Agency основал в 2002 году Илья Гамбашидзе. США, Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против агентства из-за его участия в кампаниях дезинформации в пользу Кремля. В 2024 году санкции также ввели против самого Гамбашидзе.

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