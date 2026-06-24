Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении новой спецоперации во временно оккупированном Крыму.

По предварительным данным, удары были нанесены по средствам противовоздушной обороны РФ в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам Саки и Гвардейское.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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В спецслужбе отметили, что операцию выполняли воины Центра специальных операций Альфа СБУ в рамках задач, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским.

По предварительной информации, одним из ключевых объектов стал военный аэродром Саки.

В СБУ сообщили, что в результате удара там поражены четыре ангара, которые использовались для хранения авиационной техники.

Также, по данным спецслужбы, вблизи Керчи удалось поразить элементы российской противовоздушной обороны.

Речь идет о двух единицах вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и двух зенитных ракетно-пушечных комплексах Панцирь-С1.

В СБУ уточнили, что это уже четвертый комплекс Панцирь-С1, который, по их данным, был поражен в этом районе.

Отдельно сообщается об ударах по инфраструктуре военного аэродрома Гвардейское.

В спецслужбе отметили, что такие операции имеют целью ослабление военных возможностей РФ на полуострове.

— Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага, — заявили в СБУ.

Там также добавили, что продолжат наносить удары по военным объектам на временно оккупированной территории.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня в оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и пожаров в нескольких районах полуострова.

По данным мониторинговых ресурсов, масштабный пожар возник в Севастополе после сообщений о взрывах в районе главной электроподстанции города. После этого фиксировали перебои с электроснабжением.

Также сообщения о возгорании поступали из Бахчисарая, Симферополя, района аэродрома Гвардейское и Керчи.

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