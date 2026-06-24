СБУ поразила в Крыму С-400, Панцири и аэродромы РФ
- СБУ заявила об ударах по военным объектам РФ в Крыму.
- На аэродроме Саки, по предварительным данным, поражены четыре ангара.
- Вблизи Керчи поражены элементы С-400 и комплексы Панцирь-С1.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о проведении новой спецоперации во временно оккупированном Крыму.
По предварительным данным, удары были нанесены по средствам противовоздушной обороны РФ в районе Керченского пролива, а также по военным аэродромам Саки и Гвардейское.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Удары СБУ по военным объектам РФ в Крыму: что известно
В спецслужбе отметили, что операцию выполняли воины Центра специальных операций Альфа СБУ в рамках задач, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским.
По предварительной информации, одним из ключевых объектов стал военный аэродром Саки.
В СБУ сообщили, что в результате удара там поражены четыре ангара, которые использовались для хранения авиационной техники.
Также, по данным спецслужбы, вблизи Керчи удалось поразить элементы российской противовоздушной обороны.
Речь идет о двух единицах вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400 и двух зенитных ракетно-пушечных комплексах Панцирь-С1.
В СБУ уточнили, что это уже четвертый комплекс Панцирь-С1, который, по их данным, был поражен в этом районе.
Отдельно сообщается об ударах по инфраструктуре военного аэродрома Гвардейское.
В спецслужбе отметили, что такие операции имеют целью ослабление военных возможностей РФ на полуострове.
— Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военный аэродром открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага, — заявили в СБУ.
Там также добавили, что продолжат наносить удары по военным объектам на временно оккупированной территории.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 июня в оккупированном Крыму сообщали о серии взрывов и пожаров в нескольких районах полуострова.
По данным мониторинговых ресурсов, масштабный пожар возник в Севастополе после сообщений о взрывах в районе главной электроподстанции города. После этого фиксировали перебои с электроснабжением.
Также сообщения о возгорании поступали из Бахчисарая, Симферополя, района аэродрома Гвардейское и Керчи.