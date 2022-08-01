Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости

Россия потеряла 15 кораблей в Украине: Подоляк высмеял намерения РФ относительно господства в море

Юля Захарченко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял намерения Российской Федерации относительно господства в Черном и Азовском морях.

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ потеряла около 15 кораблей, среди которых есть крейсер Москва. Вооруженные силы Украины уничтожили эти корабли высокоточными ударами.

– Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? С 24 февраля Россия потеряла в Украине 15 кораблей, включая монструозный крейсер Москва. При том, что Украина фактически не имеет флота. Может, лучше сразу брать курс на “освобождение Атлантиды”?

Недавно Подоляк заявил, что спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке свидетельствуют о том, что войска РФ совершили теракт против украинских военнопленных.

Сейчас смотрят
Читайте
У России нет никаких шансов победить в войне против Украины - Зеленский

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка