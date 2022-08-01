Россия потеряла 15 кораблей в Украине: Подоляк высмеял намерения РФ относительно господства в море

Июль, 31 в 23:17

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высмеял намерения Российской Федерации относительно господства в Черном и Азовском морях.

По его словам, после полномасштабного вторжения РФ потеряла около 15 кораблей, среди которых есть крейсер Москва. Вооруженные силы Украины уничтожили эти корабли высокоточными ударами.

– Страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане? С 24 февраля Россия потеряла в Украине 15 кораблей, включая монструозный крейсер Москва. При том, что Украина фактически не имеет флота. Может, лучше сразу брать курс на “освобождение Атлантиды”?

Недавно Подоляк заявил, что спутниковые снимки колонии в оккупированной Еленовке свидетельствуют о том, что войска РФ совершили теракт против украинских военнопленных.