Август, 02 в 14:19

Бельгия заморозила российские активы на сумму €50,5 млрд в рамках выполнения санкций против России.

Об этом сообщает местное издание De Morgen со ссылкой на заявление Федеральной государственной службы финансов страны.

Речь идет о замораживании активов, принадлежащих российским компаниям и гражданам, которые попали под финансовые санкции после вторжения войск РФ в Украину.

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Сумма €50,5 млрд включает в себя различные виды финансовых активов, находящихся в Бельгии: таких как наличные деньги и акции. Они принадлежат 1229 физическим и 110 юридическим лицам: российским политикам, олигархам, банкам и компаниям, которые находятся под санкциями.

Некоторые санкции были введены еще в 2014 году, после захвата Россией украинского Крыма, но большинство – уже после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

В госслужбе финансов Бельгии не уточнили, у кого из россиян или российских компаний заморожены наибольшие суммы активов.

– Все, что мы можем сказать, это то, что во время последней волны санкций мы обнаружили имена, чьи активы были заморожены, – отметили в ведомстве.

В рамках последних пакетов санкций против РФ в список были добавлены несколько банков, таких как Сбербанк и ВТБ Банк.

Как информирует газета Het Laatste Nieuws, €50,5 млрд – это “удивительно большая сумма”. Она значительно превышает предварительные оценки замороженных активов. По состоянию на апрель в Бельгии сообщалось лишь о €3,5 млрд замороженных российских активов.

На решение Бельгии уже отреагировали в Офисе президента Украины.

– Правильным решением будет использование российских активов на восстановление Украины, – подчеркнул руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Следует отметить, что Европейский Союз в октябре планирует принять директиву о возможности конфискации активов РФ, находящихся под санкциями ЕС. По состоянию на первую половину июля сообщалось о €13,8 млрд замороженных активов.

Источник: De Morgen, Het Laatste Nieuws