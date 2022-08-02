Справедливость свершилась: США ликвидировали лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири
Соединенные Штаты Америки ликвидировали верховного лидера Аль-Каиды, главного заказчика терактов 11 сентября 2001 года Аймана аз-Завахири.
On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.
Justice has been delivered.
— President Biden (@POTUS) August 1, 2022
Уничтожили Аймана аз-Завахири по приказу президента Джо Байдена в субботу 30 июля.
Однако сообщил об этом глава США ночью 2 августа.
Ликвидировали главного заказчика терактов 11 сентября 2001 авиаударом по Кабулу (Афганистан).
– Справедливость свершилась – этого лидера террористов больше нет, – сказал во время видеообращения Джо Байден.
Happening Now: President Biden addresses the nation on a successful counterterrorism operation. https://t.co/JiYnzn5TUj
— The White House (@WhiteHouse) August 1, 2022
По словам президента США, никто из членов семьи Аймана аз-Завахири не пострадал. Нет погибших и среди гражданского населения.
– Эта операция – четкая демонстрация того, что мы всегда будем выполнять нашу клятву, – заверил глава Соединенных Штатов.
Джо Байден пообещал, что его администрация будет продолжать внимательно следить за угрозами со стороны Аль-Каиды и реагировать на них вне зависимости от того, откуда они поступают.