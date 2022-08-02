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Справедливость свершилась: США ликвидировали лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири

Татьяна Забожко, редактор ленты
Айман аль-Завахірі
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки ликвидировали верховного лидера Аль-Каиды, главного заказчика терактов 11 сентября 2001 года Аймана аз-Завахири.

Уничтожили Аймана аз-Завахири по приказу президента Джо Байдена в субботу 30 июля.

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Однако сообщил об этом глава США ночью 2 августа.

Ликвидировали главного заказчика терактов 11 сентября 2001 авиаударом по Кабулу (Афганистан).

– Справедливость свершилась – этого лидера террористов больше нет, – сказал во время видеообращения Джо Байден.

По словам президента США, никто из членов семьи Аймана аз-Завахири не пострадал. Нет погибших и среди гражданского населения.

– Эта операция – четкая демонстрация того, что мы всегда будем выполнять нашу клятву, – заверил глава Соединенных Штатов.

Джо Байден пообещал, что его администрация будет продолжать внимательно следить за угрозами со стороны Аль-Каиды и реагировать на них вне зависимости от того, откуда они поступают.

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