Август, 02 в 6:10

Соединенные Штаты Америки ликвидировали верховного лидера Аль-Каиды, главного заказчика терактов 11 сентября 2001 года Аймана аз-Завахири.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri. Justice has been delivered. — President Biden (@POTUS) August 1, 2022

Уничтожили Аймана аз-Завахири по приказу президента Джо Байдена в субботу 30 июля.

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Однако сообщил об этом глава США ночью 2 августа.

Ликвидировали главного заказчика терактов 11 сентября 2001 авиаударом по Кабулу (Афганистан).

– Справедливость свершилась – этого лидера террористов больше нет, – сказал во время видеообращения Джо Байден.

Happening Now: President Biden addresses the nation on a successful counterterrorism operation. https://t.co/JiYnzn5TUj — The White House (@WhiteHouse) August 1, 2022

По словам президента США, никто из членов семьи Аймана аз-Завахири не пострадал. Нет погибших и среди гражданского населения.

– Эта операция – четкая демонстрация того, что мы всегда будем выполнять нашу клятву, – заверил глава Соединенных Штатов.

Джо Байден пообещал, что его администрация будет продолжать внимательно следить за угрозами со стороны Аль-Каиды и реагировать на них вне зависимости от того, откуда они поступают.