Китай сократил сотрудничество с США в нескольких сферах и наложил санкции на Пелоси

Август, 05 в 18:47

Китай в пятницу, 5 августа, прекратил переговоры с США по обороне из-за ухудшения отношений на фоне визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что Пекин продолжил свои “наиболее провокационные военные учения за десятилетие”.

Через день после вероятного запуска ракет Dongfeng в воды вокруг северо-востока и юго-запада Тайваня Пекин отправил военные корабли через среднюю линию Тайваньского пролива впервые за многие годы. Министерство обороны Тайваня также сообщило, что армия КНР отправила военные самолеты через границу, определенную США.

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Также в ответ на визит Пелоси в Тайбэй МИД КНР объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей и ее ближайших родственников. Китайское ведомство назвало визит Пелоси “вопиющей провокацией”.

Несмотря на то, что этот шаг в большинстве своем символичен, он делает Пелоси по рангу высшим американским чиновником, против которого Пекин ввел санкции. Об этом было объявлено вскоре после того, как Пелоси завершила свой визит в Японию.

Кроме прекращения переговоров с США по обороне, Китай объявил, что отменит диалог с военными лидерами и прекратит дискуссии по изменению климата – одной из сфер, где две страны нашли общий язык в последние годы.

— Китай решил чрезмерно отреагировать и использовать визит Пелоси в качестве повода для усиления провокационной военной активности в Тайванском проливе и вокруг него, — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, обвинив Китай в стремлении изменить статус-кво в Тайванском проливе.

Глава Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в четверг администрация Байдена вызвала посла Китая Цинь Ганга в Белый дом, чтобы осудить провокации Пекина в Тайванском проливе.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что по состоянию на 17.00 вблизи острова было замечено 68 китайских военных самолетов и 13 военных кораблей, некоторые из них пересекли среднюю линию. Вооруженные силы Тайбэя ответили предупреждениями по радио и воздушным и морским патрулированием.

Визит Нэнси Пелоси в Тайбэй вызвал напряжение в мире, ведь Пекин не признает независимость Тайваня отдельно от Китая. Во время перелета с несколькими остановками пассажирский самолет сопровождали американские истребители. Символический визит Пелоси длился менее суток. Спикер вылетела с острова 3 августа.