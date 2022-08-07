Август, 07 в 15:22

Швеция присоединится к списку стран, участвующих в британской программе обучения украинского персонала в Великобритании.

Об этом сообщило сегодня, 7 августа, Министерство обороны Швеции.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приветствовал это решение.

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— Я рад, что Швеция стала еще одним международным партнером, который обеспечит важную подготовку украинских военных в Великобритании вместе с нашими канадскими и нидерландскими партнерами, — сказал Уоллес.

Sweden will join the growing list of countries contributing to the UK-led programme to train Ukrainian personnel in the UK, the Swedish Defence Ministry @ForsvarsdepSv announced today Defence Secretary @BWallaceMP today welcomed the decision. #StandWithUkraine pic.twitter.com/N3nzCevgWF — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 7, 2022

Он добавил, что вооруженные силы Швеции предоставят бесценный опыт и поделятся с украинскими мужчинами и женщинами необходимыми навыками и умением.

Всего ВС Швеции отправят в Британию 120 военных инструкторов, которые будут проводить подготовку наших бойцов.

Как отмечает Минобороны Швеции, решение было принято, чтобы поддержать Украину и укреплять ее обороноспособность. Ожидается, что в тренингах в Британии примут участие около 10 тысяч граждан Украины.

Военные инструкторы будут проводить подготовку украинских бойцов и находиться в Британии в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года.

Недавно Канада решила возобновить военную тренировочную программу UNIFIER, которая была приостановлена в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

В рамках UNIFIER до 225 канадских военнослужащих отправятся в Великобританию для обучения украинских войск.

Источник: Правительство Швеции, Минобороны Великобритании