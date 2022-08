Швеция присоединится к списку стран, участвующих в британской программе обучения украинского персонала в Великобритании.

Об этом сообщило сегодня, 7 августа, Министерство обороны Швеции.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приветствовал это решение.

Sweden will join the growing list of countries contributing to the UK-led programme to train Ukrainian personnel in the UK, the Swedish Defence Ministry @ForsvarsdepSv announced today

Defence Secretary @BWallaceMP today welcomed the decision.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/N3nzCevgWF

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 7, 2022