Шведские инструкторы присоединятся к программе обучения украинских бойцов в Британии
Швеция присоединится к списку стран, участвующих в британской программе обучения украинского персонала в Великобритании.
Об этом сообщило сегодня, 7 августа, Министерство обороны Швеции.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес приветствовал это решение.
— Я рад, что Швеция стала еще одним международным партнером, который обеспечит важную подготовку украинских военных в Великобритании вместе с нашими канадскими и нидерландскими партнерами, — сказал Уоллес.
Sweden will join the growing list of countries contributing to the UK-led programme to train Ukrainian personnel in the UK, the Swedish Defence Ministry @ForsvarsdepSv announced today
Defence Secretary @BWallaceMP today welcomed the decision.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/N3nzCevgWF
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 7, 2022
Он добавил, что вооруженные силы Швеции предоставят бесценный опыт и поделятся с украинскими мужчинами и женщинами необходимыми навыками и умением.
Всего ВС Швеции отправят в Британию 120 военных инструкторов, которые будут проводить подготовку наших бойцов.
Как отмечает Минобороны Швеции, решение было принято, чтобы поддержать Украину и укреплять ее обороноспособность. Ожидается, что в тренингах в Британии примут участие около 10 тысяч граждан Украины.
Военные инструкторы будут проводить подготовку украинских бойцов и находиться в Британии в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года.
Недавно Канада решила возобновить военную тренировочную программу UNIFIER, которая была приостановлена в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.
В рамках UNIFIER до 225 канадских военнослужащих отправятся в Великобританию для обучения украинских войск.
Источник: Правительство Швеции, Минобороны Великобритании