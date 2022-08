Канада возобновляет программу UNIFIER для обучения украинских военных

Канада приняла решение возобновить военную тренировочную программу UNIFIER. Она была приостановлена ​​в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он поблагодарил свою канадскую коллегу, главу Министерства национальной обороны Канады Аниту Ананд за непоколебимую поддержку Украины ее правительством.

Как отметил министр, в рамках программы UNIFIER до 225 канадских военнослужащих отправятся в Великобританию для обучения украинских войск.

Great news from my colleague @AnitaAnandMP. Canada restarts Operation Unifier — up to 225 Canadian service members are being deployed to the UK to train troops. With your help our soldiers will become an unstoppable force.

I’m grateful to for their staunch support!

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 5, 2022