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Канада возобновляет программу UNIFIER для обучения украинских военных

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Військовий Канади
Фото: Depositphotos

Канада приняла решение возобновить военную тренировочную программу UNIFIER. Она была приостановлена ​​в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Он поблагодарил свою канадскую коллегу, главу Министерства национальной обороны Канады Аниту Ананд за непоколебимую поддержку Украины ее правительством.

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Как отметил министр, в рамках программы UNIFIER до 225 канадских военнослужащих отправятся в Великобританию для обучения украинских войск.

– С вашей помощью наши солдаты станут безудержной силой. Я благодарен Канаде за их непреклонную поддержку! – подчеркнул Резников.

С 2015 года в рамках операции UNIFIER было подготовлено около 30 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также более 2 тыс. бойцов Национальной гвардии.

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