Август, 09 в 23:00

Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил ратификацию по присоединению Финляндии и Швеции к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Подписание соответствующих документов прошло в Белом доме 9 августа.

— Вместе мы взяли на себя обязательство, что Соединенные Штаты, Финляндия и Швеция продолжат сохранять бдительность по поводу любых угроз для нашей общей безопасности, — заявил американский президент.

Он отметил, что этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасным.

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Джо Байден добавил, что перед подписанием имел телефонные разговоры с финским и шведским лидерами.

Американский лидер призвал союзников по Альянсу как можно скорее завершить процессы ратификации на национальном уровне, чтобы Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО.

Кроме стран северной Европы президент США упомянул о нападении России на Украину.

— В момент, когда путинская Россия уничтожает мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов основам картины мира, которая базируется на порядке, мощь Североатлантического Альянса и преданность Соединенных Штатов НАТО являются важнейшим фактором, чем когда-либо, — сказал Джо Байден.

Американский президент напомнил, что своими действиями российский лидер хотел разъединить НАТО, однако вышло наоборот.

Напомним, в начале июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в Североатлантический союз.

Источник: NBC News