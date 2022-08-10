Байден подписал документы по ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил ратификацию по присоединению Финляндии и Швеции к Организации Североатлантического договора (НАТО).
Подписание соответствующих документов прошло в Белом доме 9 августа.
— Вместе мы взяли на себя обязательство, что Соединенные Штаты, Финляндия и Швеция продолжат сохранять бдительность по поводу любых угроз для нашей общей безопасности, — заявил американский президент.
Он отметил, что этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасным.
Джо Байден добавил, что перед подписанием имел телефонные разговоры с финским и шведским лидерами.
Американский лидер призвал союзников по Альянсу как можно скорее завершить процессы ратификации на национальном уровне, чтобы Швеция и Финляндия стали официальными членами НАТО.
Кроме стран северной Европы президент США упомянул о нападении России на Украину.
— В момент, когда путинская Россия уничтожает мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов основам картины мира, которая базируется на порядке, мощь Североатлантического Альянса и преданность Соединенных Штатов НАТО являются важнейшим фактором, чем когда-либо, — сказал Джо Байден.
Американский президент напомнил, что своими действиями российский лидер хотел разъединить НАТО, однако вышло наоборот.
Напомним, в начале июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в Североатлантический союз.
Источник: NBC News