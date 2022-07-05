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Финляндия и Швеция подписали протокол о вступлении в НАТО

Марта Бондаренко, редактор ленты
Финляндия и Швеция подписали протокол о вступлении в НАТО
Фото: Depositphotos

Главы Министерств иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протокол о вступлении своих стран в НАТО.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску.

Перед подписанием выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что сегодняшний день является по праву историческим моментом для Швеции и Финляндии и напомнил о долгом пути стран по вступлению в Альянс.

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– Сегодня мы формально подпишем протоколы о вступлении. Двери НАТО остаются открытыми для европейских демократий, которые хотят и разделяют наши принципы безопасности. Этот день для Швеции и Финляндии настал. Теперь мы будем еще сильнее, а наши люди в еще большей безопасности, — подчеркнул генсек НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что еще в 1994 году его страна присоединилась к программе НАТО по партнерству ради мира. Сейчас же Финляндия все более заинтересована в укреплении евроатлантической безопасности.

Глава МИД Швеции Анн Кристин Линде также назвала этот день историческим для ее страны и НАТО. Она поблагодарила членов Альянса за поддержку на пути к вступлению. Следующим шагом, по словам Анн Линде, будет ратификация каждым членом НАТО протоколов вступления Швеции и Финляндии.

Церемония подписания проходит 5 июля в Брюсселе в штаб-квартире Альянса.

На саммите НАТО в Мадриде Швеция и Финляндия получили официальное приглашение вступить в Альянс.

Напомним, что президент США Джозеф Байден направил в Конгресс письма о приеме Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в Европе вне границ Украины возможна война.

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