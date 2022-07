Главы Министерств иностранных дел Финляндии и Швеции подписали протокол о вступлении своих стран в НАТО.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунджеску.

Перед подписанием выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что сегодняшний день является по праву историческим моментом для Швеции и Финляндии и напомнил о долгом пути стран по вступлению в Альянс.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что еще в 1994 году его страна присоединилась к программе НАТО по партнерству ради мира. Сейчас же Финляндия все более заинтересована в укреплении евроатлантической безопасности.

Глава МИД Швеции Анн Кристин Линде также назвала этот день историческим для ее страны и НАТО. Она поблагодарила членов Альянса за поддержку на пути к вступлению. Следующим шагом, по словам Анн Линде, будет ратификация каждым членом НАТО протоколов вступления Швеции и Финляндии.

[LIVE] ???? Watch Secretary General @jensstoltenberg’s opening remarks ahead of the signature of the #NATO Accession Protocols for #Finland and #Sweden together with ???????? Foreign Minister @Haavisto and ???????? Foreign Minister @AnnLinde https://t.co/4DJ8r55rrE

— Oana Lungescu (@NATOpress) July 5, 2022