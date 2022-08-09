Август, 09 в 8:42

Страны южной Европы тайком проводят рекордные закупки российской нефти, нарушая антироссийские санкции Запада.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

– Поставки российской нефти в порты Италии и Турции глобально выросли, как и в целом в Средиземноморский регион, став самыми высокими с середины июня, – говорят они.

Кроме того, за семь недель до максимума выросли поставки сырой нефти из экспортных терминалов в Балтийском и Черном морях на нефтеперерабатывающие заводы в Италии. А вот поставки в Турцию были самыми большими за шесть недель.

Сейчас смотрят

Испания приняла свой первый груз сырой нефти Urals с апреля, причем партия, принадлежащая казахстанской KazTransOil, была доставлена ​​в Бильбао.

На прошлой неделе также пришел первый с февраля груз Urals в Грецию. Болгария же и Румыния нарастили объемы покупки российской нефти до 255 тыс. баррелей в сутки.

— Увеличение потоков в ряд европейских стран перед вступлением в силу санкций демонстрирует трудности, с которыми столкнется регион в попытках выйти из-под зависимости от российской нефти. Идентификация некоторых из этих грузов как нероссийских, даже если они относятся к российскому сорту, доставленному из российского порта, показывает, насколько трудно будет контролировать санкции, когда они вступят в силу в декабре, — отметили в агентстве.

Если сравнить нынешние показатели отгрузки российской сырой нефти с февральскими, то они низкие. Однако за четыре недели средние поставки выросли до самого высокого уровня – на 3,25 млн баррелей в день.

Ранее Bloomberg сообщало, что РФ, вероятно, нашла новый способ обходить санкции на транспортировку нефти. Для этого она использует нефтяной терминал Эль-Хамра в Египте.