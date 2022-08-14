Август, 14 в 11:34

27 февраля Германия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на широкомасштабное военное вторжение России в Украину. Поэтому некоторые авиалайнеры застряли в Германии.

Об этом сообщает немецкое издание Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на Федеральное министерство транспорта.

Так, после блокировки воздушного пространства ЕС для российских самолетов десять самолетов, принадлежащих или контролируемых Россией, все еще находятся на немецких аэродромах.

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В Федеральном министерстве транспорта сообщили RND, что лайнерам запрещено взлетать и использовать воздушное пространство Германии, поэтому владельцы самолетов не могут перевезти из в другое место.

Отмечается, что на территории Германии из-за санкций остались в основном небольшие самолеты.

Так, в настоящее время в Лейпциге находятся три российских самолета Ан-124. Этот тип самолетов в основном используется для чартерных грузовых рейсов. В Кельне есть Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737. Машины типа Boeing 737 часто используются в качестве пассажирских рейсов. Bombardier вмещает от восьми до одиннадцати мест и часто используется в качестве бизнес-джета или частного самолета.

Во Франкфурте-Хане есть Boeing 747, также известный как гигантский реактивный самолет, который часто используется в качестве пассажирского самолета. В Баден-Бадене находятся четыре борта: Cessna 750 Citation X, две машины Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS. Все бизнес-джеты.

В Мюнхене стоит Airbus A320, когда-то арендованный российской авиакомпанией.

Несмотря на санкции, на лайнерах могут проводиться работы по техническому обслуживанию, но только те работы, которые необходимы для “временной защиты машин”, как пояснили в министерстве.

Росія ж не повертає закордон 400 лайнерів.

Источник: Redaktions Netzwerk Deutschland