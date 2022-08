США выделят $68 млн на закупку украинской пшеницы по программе ООН – Блинкен

Соединенные Штаты внесут $68 млн во Всемирную продовольственную программу ООН на закупку украинской пшеницы для разрешения острого глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022