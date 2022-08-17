США выделят $68 млн на закупку украинской пшеницы по программе ООН – Блинкен

Август, 17 в 10:45

Соединенные Штаты внесут $68 млн во Всемирную продовольственную программу ООН на закупку украинской пшеницы для разрешения острого глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

– Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру, – написал он в Twitter.

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The United States will contribute $68 million to the World Food Program to buy Ukrainian wheat to address the world’s pressing food crisis. We’re committed to supporting global food security for the most vulnerable and call on all countries to follow suit. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 17, 2022

Речь идет о закупке до 150 тыс. тонн пшеницы для жителей Сомалийского полуострова в Африке.

С момента запуска коридора для экспорта украинского зерна, 1 августа, из портов Украины удалось вывезти около 600 тыс. тонн продовольствия.

Суда отправляются из портов Одесса, Черноморск и Южный.