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США выделят $68 млн на закупку украинской пшеницы по программе ООН – Блинкен

Валентина Летяк, редактор ленты
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты внесут $68 млн во Всемирную продовольственную программу ООН на закупку украинской пшеницы для разрешения острого глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

– Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру, – написал он в Twitter.

 

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Речь идет о закупке до 150 тыс. тонн пшеницы для жителей Сомалийского полуострова в Африке.

С момента запуска коридора для экспорта украинского зерна, 1 августа, из портов Украины удалось вывезти около 600 тыс. тонн продовольствия.

Суда отправляются из портов Одесса, Черноморск и Южный.

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