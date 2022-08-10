В Украине завод по производству Bayraktar может заработать в 2023 году
В Украине производство турецких беспилотников Bayraktar может начаться уже в конце 2023 года.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
По его словам, завод могут построить через несколько месяцев. А запустить производство, возможно, в конце 2023 года.
В Верховной Раде продолжается процесс ратификации соглашения о строительстве завода. А компания Baykar Makina уже начинает подготовительные работы по строительству.
— Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе, – заметил посол.
Ранее премьер Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине будет построен завод по производству Bayraktar.
О строительстве завода заявлял и министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, завод Baykar в Турции в ближайшее время будет сосредоточен на производстве беспилотников Bayraktar для Вооруженных сил Украины.