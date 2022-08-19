Генсек ООН призывает создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Август, 18 в 22:01

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС будет “самоубийством”.

Об этом он сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась во Львове 18 августа.

Генсек ООН призвал к “демилитаризации” территории вокруг АЭС и отметил, что срочно нужно соглашение, чтобы “восстановить станцию ​​как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность региона”.

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— В тесном контакте с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Секретариат ООН оценил, что у нас есть в Украине материально-техническое обеспечение и потенциал безопасности для поддержки любой миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если Россия и Украина согласятся, — сказал он.

По словам Гутерриша, нужно приложить все усилия, чтобы территория АЭС не была объектом военных действий.