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Генсек ООН призывает создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський, Гутерреш
Фото: Офис президента

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что любое потенциальное повреждение Запорожской АЭС будет “самоубийством”.

Об этом он сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась во Львове 18 августа.

Генсек ООН призвал к “демилитаризации” территории вокруг АЭС и отметил, что срочно нужно соглашение, чтобы “восстановить станцию ​​как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность региона”.

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— В тесном контакте с МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Секретариат ООН оценил, что у нас есть в Украине материально-техническое обеспечение и потенциал безопасности для поддержки любой миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции из Киева, если Россия и Украина согласятся, — сказал он.

По словам Гутерриша, нужно приложить все усилия, чтобы территория АЭС не была объектом военных действий.

– Военная техника и персонал должны быть выведены с завода. Необходимо избегать дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Район нужно демилитаризовать, – заявил Гутерриш.

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Источник: CNN
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