Август, 19 в 9:59

Глава КНР Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин планируют посетить саммит Большой двадцатки (G 20) на острове Бали в конце этого года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на интервью президента Индонезии Джоко Видодо.

— Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет, — сказал Джоко Видодо в комментарии главному редактору Bloomberg News Джону Миклетвейту.

Отмечается, что на саммите встретятся Путин и президент США Джо Байден. Это будет их первая встреча с момента начала войны в Украине. Что касается Си Цзиньпина, то он с момента начала пандемии коронавируса не выезжал за границу.

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Министерство иностранных дел Китая пока не прокомментировало планы поездок Цзиньпина. Представитель Кремля отказался от комментариев, но другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин в настоящее время планирует лично присутствовать на встрече на Бали.

Отмечается, что на саммите G 20 будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Байден призывал исключить Россию из G20 после ее вторжения в Украину.