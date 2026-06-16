Россия генерирует с помощью искусственного интеллекта видео с поднятием флагов в районе Константиновки, чтобы фальсифицировать свои “успехи” в Донецкой области.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

Как РФ фальсифицирует победы в районе Константиновки

– На видео, опубликованных 15 июня, видно, что российские войска держат российские флаги на западной окраине Константиновки, на юго-западе Константиновки и в Длинной Балке (юго-западнее Константиновки)… ISW имеет основания полагать, что видео поднятия флагов могут быть созданы с использованием ИИ для заявлений о продвижении на поле боя, – говорится в последнем отчете.

ISW продолжает оценивать, что Министерство обороны России, источники, связанные с российской 4 отдельной мотострелковой бригадой, и российские государственные СМИ в последние несколько дней прилагают информационные усилия, направленные на усиление предполагаемых российских успехов в Константиновке.

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Между тем, украинские чиновники отмечают, что в Константиновку проникло лишь от 100 до 150 российских военнослужащих.

И хотя тактическая ситуация в Константиновке ухудшается, Министерство обороны России ошибочно формулирует это как предвестник немедленного захвата всего крепостного пояса и остальной части Донецкой области.

Однако, по мнению ISW, российские войска, вероятно, добьются тактических успехов в Константиновке летом 2026 года.

– Российские войска не оптимизировали свою силу для маневра или городской войны. Продолжающаяся когнитивная война России относительно Константиновки направлена ​​на продвижение ложных нарративов Кремля о том, что украинская оборона находится на грани краха и что захват Россией Донецкой области является вопросом времени, чтобы подтолкнуть Запад и Украину к быстрым уступкам требованиям РФ, — считают аналитики.

Они подчеркивают, что пока вообще непонятно, когда, если это произойдет, российские войска смогут захватить Донецкую область, учитывая замедление темпов продвижения России.

Также сообщается, что российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области и планируют активизировать наступательные операции на Гуляйпольском направлении, вероятно, пытаясь захватить населенные пункты, которые российские командиры уже объявили захваченными.

Напомним, по данным аналитиков, российские войска сместили фокус внимания в Донецкой области после провальных попыток оккупантов прорваться в Славянск. Главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка.

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