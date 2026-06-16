Одна из крупнейших нефтяных компаний России Татнефть ввела ограничения на продажу бензина и дизеля на всей территории РФ.

Татнефть ввела ограничения на продажу горючего в РФ

Как сообщил в Telegram руководитель ЦПД Андрей Коваленко, российская компания Татнефть ввела ограничения на продажу горючего в РФ.

– Результат авантюры Путина – позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо. Потому что россияне ответственны за войну и сохранение Путина у власти в РФ, — сообщил он в Telegram.

Напомним, ранее лимиты на продажу бензина и дизеля были введены в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской областях, а также в Санкт-Петербурге и Сибири.

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Ситуация с бензином ухудшилась после того, как 12 июня в результате атаки украинских беспилотников пострадал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Татарстане.

Кроме того, в Москве также ранее вводились ограничения на заправках по 20 литров на авто после постоянных атак нефтебаз и НПЗ. А после сегодняшних ударов дронов по Московскому НПЗ в районе Капотни ожидается еще больший дефицит горючего в регионе.

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