Результат авантюры Путина: Татнефть ввела ограничения на продажу горючего в РФ
- Российская нефтяная компания Татнефть ввела ограничения на продажу бензина и дизеля на своих заправках по всей территории РФ.
- Ранее лимиты на топливо уже вводили в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской областях, Санкт-Петербурге и Сибири.
- Ситуация с топливом в РФ обострилась после атак на нефтебазы и НПЗ, в частности после удара по заводу ТАНЕКО в Татарстане и сообщений об атаке Московского НПЗ в Капотне.
Одна из крупнейших нефтяных компаний России Татнефть ввела ограничения на продажу бензина и дизеля на всей территории РФ.
Татнефть ввела ограничения на продажу горючего в РФ
Как сообщил в Telegram руководитель ЦПД Андрей Коваленко, российская компания Татнефть ввела ограничения на продажу горючего в РФ.
– Результат авантюры Путина – позор России и его личный позор. Для каждого россиянина это еще и ухудшение жизни уже сегодня, и это справедливо. Потому что россияне ответственны за войну и сохранение Путина у власти в РФ, — сообщил он в Telegram.
Напомним, ранее лимиты на продажу бензина и дизеля были введены в Татарстане, Чувашии, Удмуртии, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Нижегородской областях, а также в Санкт-Петербурге и Сибири.
Ситуация с бензином ухудшилась после того, как 12 июня в результате атаки украинских беспилотников пострадал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО в Татарстане.
Кроме того, в Москве также ранее вводились ограничения на заправках по 20 литров на авто после постоянных атак нефтебаз и НПЗ. А после сегодняшних ударов дронов по Московскому НПЗ в районе Капотни ожидается еще больший дефицит горючего в регионе.