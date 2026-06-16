Сегодня рынок труда трансформируется активнее, чем когда-либо раньше. От кадрового голода до новых моделей занятости и внедрения искусственного интеллекта — сфера трудоустройства постоянно создает новые вызовы для бизнеса.

И в этих нестабильных условиях роль HR выходит далеко за пределы функции рекрутинга. Рекрутеры не просто реагируют на тенденции рынка, а оказывают стратегическое влияние на развитие и устойчивость компаний.

HR-специалисты становятся настоящим источником ресурса для команд, однако и сами нуждаются в среде для экспертного взаимодействия, обмена практиками и поиска новых решений.

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Именно с этой целью robota.ua ежегодно собирает HR-сообщество вместе на масштабной всеукраинской конференции HR CAMP. В этом году генеральным медиапартнером события выступает StarLight Media.

Мероприятие состоится 4 сентября в премиальном комплексе для отдыха Emily Resort. А сегодня мы рассказываем, почему это событие точно стоит вашего внимания.

Стратегическое значение HR для бизнеса на современном рынке труда

Рынок труда стремительно развивается и находится в постоянной трансформации. Эти изменения прежде всего обусловлены войной и связанными с ней последствиями — демографическим кризисом и дефицитом кадров.

Также сфера трудоустройства реформируется и благодаря внедрению новых форматов работы, которые переосмысливают классическое представление об офисе и графике. Не последнюю роль здесь играют и современные технологии, в частности искусственный интеллект, который активно интегрируется во все бизнес-процессы.

Все это создает новые вызовы для бизнеса. А ответственность за адаптацию к изменениям и поиск решений ложится на HR-команды. Рекрутеры сегодня не просто закрывают вакансии, а и непосредственно влияют на эффективность и успешность компаний — именно они работают с людьми, которые являются ключевым ресурсом бизнеса.

И здесь критическим становится вопрос обеспечения слаженного взаимодействия между бизнесом, HR-командами, рабочей силой и рынком труда. HR-ивенты — это об обмене опытом, профессиональном развитии, инновациях, связях и нетворкинге. О том, без чего сложно оставаться сильными и конкурентоспособными специалистами.

Все о HR CAMP 2026

HR CAMP — ежегодное крупнейшее событие для рекрутеров, руководителей, HR-специалистов и работодателей — всех, кто ищет, нанимает, трудоустраивает и адаптирует таланты.

Конференция проводится в двенадцатый раз и, как всегда, стремится объединять игроков рынка труда для развития, партнерства и вдохновения. В этом году на мероприятии ожидается более 20 экспертов и более 700 участников со всей страны.

Миссия HR CAMP — построить эффективную платформу для нетворкинга и диалога между HR, топ-менеджерами и экспертами для формирования мощных команд и передового рынка труда в Украине.

Программа конференции строится “на трех китах”:

сила людей — направление о талантах и инновационных подходах к подбору, привлечению и удержанию кандидатов;

— направление о талантах и инновационных подходах к подбору, привлечению и удержанию кандидатов; сила решений — вектор о современных технологиях, hard skills и всем, что делает управленца хорошим управленцем;

— вектор о современных технологиях, hard skills и всем, что делает управленца хорошим управленцем; сила связей — блок о синергии между работниками и работодателями, HR-командами и топ-менеджментом, бизнесом и нашей реальностью.

В рамках конференции участников ждут мастер-классы, открытые диалоги, обмен опытом, доступ к эксклюзивной аналитике и инсайтам, презентации спикеров, выступления экспертов и реальные практики, которые каждый заберет с собой.

HR CAMP 2026 объединяет возможности для развития и готовые решения от лидеров рынка, полезные знакомства и пространство для нетворкинга, где каждый участник — ваш потенциальный партнер.

HR CAMP 2026 — это не только профессиональная “прокачка” и официальная программа, а также ретрит и настоящий тимбилдинг на afterparty с бассейном, вечеринкой и музыкой.

Для кого будет полезна конференция и как принять участие

Конференция предназначена для всех, кто работает с людьми и ищет свежие идеи, эффективные решения и лучшие практики. С ивента вы вернетесь с новыми знаниями, инструментами и подходами от экспертов и единомышленников, а также с вдохновением и энергией для их внедрения.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться вы можете на сайте HR CAMP. Если вы хотите посетить событие с коллегами, то можете воспользоваться специальными тарифами для команд.

Также вы можете присоединиться к конференции в формате online, чтобы не пропустить главное, даже если не будете иметь возможности присутствовать.

Событие не только способствует профессиональному росту отдельных HR-специалистов, но и непосредственно влияет на развитие HR-сообщества и сферы трудоустройства.

HR CAMP — это ваша возможность взглянуть на свою работу шире и внести вклад в формирование справедливого, прозрачного, безбарьерного и стабильного рынка труда Украины.

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