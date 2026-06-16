Украина может открыть остальные переговорные кластеры в процессе вступления в Европейский Союз уже 14 июля.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в европейских институтах и заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Дата открытия остальных переговорных кластеров с ЕС: что известно

По данным издания, на уровне Евросоюза уже согласована ориентировочная дата открытия следующих пяти переговорных кластеров для Украины — 14 июля.

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Именно в этот день должно состояться заседание Совета ЕС по общим делам. Хотя пока этого события еще нет в официальном календаре Совета ЕС, дата уже обсуждалась между европейскими министрами.

Накануне, 15 июня, в Люксембурге Украина официально открыла содержательную часть переговоров о вступлении в Евросоюз по первому кластеру.

После заседания еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос фактически подтвердила возможность быстрого продолжения процесса.

— Сегодня для меня — мегапонедельник… Надеюсь, у нас будем “невероятный вторник” в июле, — заявила она.

В Европейской правде обратили внимание, что 14 июля приходится именно на вторник.

В материале также отмечают, что положительный сигнал Украина получила во время закрытых консультаций в Люксембурге. По информации издания, государства-члены, в отношении которых ранее были сомнения, продемонстрировали готовность поддержать дальнейшее продвижение переговорного процесса.

Открытие кластеров означает переход к предметной работе над адаптацией украинского законодательства и институтов к стандартам Европейского Союза.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что переговоры о вступлении Украины могут перейти в активную фазу уже этим летом. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отмечала, что открытие первого кластера ожидается до конца июня, а запуск других направлений — уже в июле.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщал, что Украина уже получила от ЕС 145 требований для открытия переговорных разделов.

По его словам, большинство из них касаются адаптации законодательства и работы государственных институтов.

Все эти требования, считает Тарас Качка, реалистичны. Большинство переговорных разделов, уверен вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, можно закрыть за полтора года и выйти в 2027 году на подписание договора о вступлении в ЕС.

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