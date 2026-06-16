Организаторы Нацотбора на Детское Евровидение 2026 начали принимать заявки на участие в конкурсе.

Подать анкету можно с 16 июня по 8 июля включительно, заполнив специальную форму.

Финал международного песенного конкурса в этом году состоится 24 октября на Мальте.

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Кто может подать заявку на Нацотбор

К участию в конкурсе допускают детей в возрасте от 9 до 14 лет. Попробовать свои силы могут как сольные исполнители, так и музыкальные группы, в состав которых входит не более шести участников.

Для подачи заявки необходимо записать два видео с живым исполнением популярных песен в разных стилях, а также подготовить видеовизитку с рассказом о себе.

Кроме этого, участники по желанию могут подать авторскую композицию. В то же время в оргкомитете подчеркивают, что наличие собственной песни не влияет на шансы пройти в следующий этап конкурса.

Если исполнитель подает авторскую работу, ее продолжительность должна составлять от 2,5 до 3 минут. Также композиция не должна быть обнародована или доступна для широкой аудитории до 1 мая 2026 года.

Как будет проходить отбор

По результатам предварительного этапа до 29 июля будет сформирован лонг-лист из 15 участников. Они примут участие в живых прослушиваниях.

После этого жюри определит десять конкурсантов, которые попадут в Звездную школу. Там участники будут работать с наставниками и экспертами.

По итогам обучения будут выбраны шесть финалистов. Именно для них будут готовить конкурсные песни, с которыми они выступят в финале Нацотбора.

Финал украинского отбора на Детское Евровидение 2026 запланирован на сентябрь. Представителя Украины будут определять совместным голосованием жюри и зрителей.

Музыкальным продюсером Национального отбора в четвертый раз подряд стала певица и сонграйтер Светлана Тарабарова.

Источник : Суспільне

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