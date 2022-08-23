Август, 23 в 0:01

Министерство обороны Германии отклонило предложение депутатов Бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В бундесвере заявили, что в сложившейся ситуации Германия не может пойти на такие риски.

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— Мы должны быть готовы к тому, что Путин воспользуется любой слабостью и даже временной брешью в оборонной готовности НАТО, — отметил представитель военного ведомства Германии.

По его словам, Германия должна помогать своим партнерам по Альянсу, как это предусмотрено статье 5-й договора о НАТО.

Ранее в совместной статье для издания Der Spiegel эксперты в области обороны социал-демократ Кристиан Клинк, представитель партии Союз 90/зеленые Зара Нанни и демократ Александер Мюллер раскритиковали официальный Берлин за приоритет поддержки потенциала бундесвера для защиты Германии и НАТО над оказанием помощи Украине.

Авторы статьи указали на сравнительно небольшие объемы военной помощи Украине, и отметили, что безопасность и стабильность Европы в настоящее время защищает Украина.

В свою очередь канцлер Олаф Шольц заверил, что правительство Германии заинтересовано в поддержке Украины.

Он подчеркнул, что Берлин поставляет оружие Украине, и она меняет ситуацию на фронте и помогает защищаться от ударов с воздуха.

– Мы понимаем возможность дальнейшей эскалации, поэтому делаем важное обещание: мы будем продолжать поддерживать Украину дальнейшей поставкой оружия, – заявил Олаф Шольц.

Источник: Deutsche Welle, НВ