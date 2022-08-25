Санкции ЕС фактически остановили экспорт российского угля по морю — Bloomberg

Август, 25 в 18:54

Экспорт российского угля по морю фактически прекратился из-за запрета ЕС обслуживать поставки угля из РФ в любую точку мира в рамках пятого пакета санкций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

По словам людей, знающих ситуацию, крупнейшая российская частная горнодобывающая компания АО Суэк не может доставить топливо с середины августа. По словам собеседников, на рынках страхования и перестрахования доминируют компании ЕС, Великобритании и Швейцарии, поэтому судовладельцам сложно найти страховое покрытие.

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Запрет ЕС на импорт российского угля и других товаров в блок вступил в силу 10 августа после четырехмесячного периода перехода. Ранее в текущем месяце в разъяснении Еврокомиссия заявила, что санкции также запрещают операторам ЕС предоставлять услуги, такие как финансирование и страхование, для всех поставок таких продуктов российского происхождения.

Хотя российские угольные предприятия начали перенаправлять объемы в Азию задолго до вступления в силу запрета, судовладельцы обычно перестраховывают свои риски у больших страхователей, которые больше не могут покрывать такой экспорт.

Компании рассматривают другие варианты, но они будут дороже и потребуют времени, что приведет к еще большему росту цен.

Россия входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, контролируя около 17% мировых поставок. На угольную промышленность приходится всего около 1% российской экономики.