В ЕС проведут экстренное собрание для обсуждения “энергетической войны” с РФ
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что министры энергетики Европейского Союза соберутся на срочное заседание, чтобы обсудить сложившийся энергетический кризис на территории блока после военного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
В настоящее время Чехия председательствует в Европейском совете.
— Чехия созывает срочное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации, — написал в своем аккаунте в Twitter Петр Фиала.
.@EU2022_CZ will convene an urgent meeting of Energy Ministers to discuss specific emergency measures to address the energy situation.
— Petr Fiala (@P_Fiala) August 26, 2022
В свою очередь министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал, что Европа находится в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему Европейскому Союзу.
We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole ????????. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date.
— Jozef Síkela (@JozefSikela) August 26, 2022
Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал к демонтажу российского газопровода Северный поток-2.
Старшая научная сотрудница европейского Центра Карнеги, главная редактор блога Стратегическая Европа Джуди Демпси считает, что Европу ждет тяжелая осень, ведь цены на энергоносители растут.