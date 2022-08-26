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В ЕС проведут экстренное собрание для обсуждения “энергетической войны” с РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Євросоюз
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что министры энергетики Европейского Союза соберутся на срочное заседание, чтобы обсудить сложившийся энергетический кризис на территории блока после военного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В настоящее время Чехия председательствует в Европейском совете.

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— Чехия созывает срочное совещание министров энергетики для обсуждения конкретных экстренных мер по урегулированию энергетической ситуации, — написал в своем аккаунте в Twitter Петр Фиала.

В свою очередь министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал, что Европа находится в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему Европейскому Союзу.

Ранее президент Польши Анджей Дуда призвал к демонтажу российского газопровода Северный поток-2.

Старшая научная сотрудница европейского Центра Карнеги, главная редактор блога Стратегическая Европа Джуди Демпси считает, что Европу ждет тяжелая осень, ведь цены на энергоносители растут.

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Источник: The Guardian
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