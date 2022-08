Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что министры энергетики Европейского Союза соберутся на срочное заседание, чтобы обсудить сложившийся энергетический кризис на территории блока после военного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

В настоящее время Чехия председательствует в Европейском совете.

В свою очередь министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела написал, что Европа находится в энергетической войне с Россией, и это наносит ущерб всему Европейскому Союзу.

We are in an energy war with Russia and it is damaging the whole ????????. In agreement with the European Commission and Prime Minister @P_Fiala, I will propose to convene an extraordinary meeting of the EU Energy Council at the earliest possible date.

— Jozef Síkela (@JozefSikela) August 26, 2022