Август, 25 в 15:58

Европу ждет тяжелая осень. На фоне стремительного роста цен на энергоносители, войны РФ против Украины и напряженности вокруг Тайваня, у ЕС не будет никакой передышки.

Такое мнение высказала старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги, главный редактор блога Стратегическая Европа Джуди Демпси.

Она объяснила, что война России против Украины продолжается. Пока не предвидится, что она скоро закончится или дипломатия сыграет какую-либо роль.

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Количество жертв, как и количество внутренне перемещенных лиц, растет. Все это происходит на границах ЕС. Кроме того, Джуди Демпси напомнила об энергетическом кризисе, ведь Россия продолжает сокращать свои поставки газа в Европу.

Она объяснила, что цель Кремля – использовать энергоносители как геополитическое и политическое оружие. Ведь по мере роста цен на энергоносители будет расти и давление на правительства европейских стран, чтобы смягчить затраты для потребителей.

— Влияние этих цен еще не повлекло за собой ощутимых негативных политических последствий. Именно на такое влияние надеется Владимир Путин. В энергетическом кризисе Кремль может обвинить санкции ЕС против РФ. До сих пор блок был единым в своей политике санкций. Рост цен на энергоносители может это изменить, – предполагает Демпси.

Она также обратила внимание на разворачивающийся в Италии политический кризис. Демпси подчеркнула, что опасность того, что власть в Риме захватит крайне правое и дружественное России правительство, должна беспокоить лидеров ЕС.

– Путину нужен раскол в важной стране ЕС. Рим может быть легкой добычей. Европейские правительства не приуменьшают, как влияние высоких цен на энергоносители в сочетании с инфляцией повлияет на общественное мнение в Италии и других странах, не говоря уже о хрупкости экономик еврозоны, – говорит она.

Демпси обращает внимание на то, что ЕС немного изменил свою политику относительно Пекина. Но, по ее мнению, блоку необходима устойчивая стратегия для Китая и всего региона.

Ведь то, что происходит в Южно-Китайском море, влияет не только на торговые пути, которые жизненно важны для многих экономик и для торговых связей Европы с Тайванем. На карту постановлена ​​безопасность и стабильность в этой части Азии.

Джуди Демпси констатирует, что ожидание кризиса безопасности или военного кризиса — не вариант для европейцев. Поэтому необходимо, чтобы ЕС, США, Канада, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и другие страны региона выработали общую политику в отношении Китая — стратегическую, а не реактивную.

По ее мнению, полемика и бряцание оружием со стороны США и Китая ослабят Запад, и Европа окажется в стратегически затруднительном положении.

Источник: Сarnegie Europe