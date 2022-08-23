Август, 23 в 15:31

Президент Польши Анджей Дуда призвал к демонтажу российского газопровода Северный поток-2.

Об этом он заявил во время второго саммита Крымской платформы. Свое выступление лидер Польши начал и закончил на украинском языке.

Дуда отметил, что слишком много стран в мире давали понять РФ, что они согласны и дальше задобрять Кремль и вести бизнес с агрессором.

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Польский лидер напомнил, что Северный поток-2 был построен уже после незаконного захвата украинского Крыма.

– Не может быть возвращения к обычному бизнесу и связям с Россией. Когда РФ воюет против Украины, когда она нападает, оккупирует законные, международно признанные границы, ее территорию, изменение политики на Западе – это не просто приостановка или полное прекращение Северного потока-2, а также полная ликвидация, демонтаж этого “потока”, — подчеркнул Дуда.

Он также отметил, что Крым был и остается украинской территорией. Президент Польши заявил о необходимости освободить от российской оккупации всю территорию Украины.

– Крым был Украина, Крым – это Украина. Так как Гданьск или Люблин являются частью Польши, так Крым был, есть и будет частью Украины… Мы не можем вернуться к той линии, которая была 23 февраля. Надо освободить всю территорию Украины вместе с Крымом, — заявил Дуда.

Как известно, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину запуск газопровода Северный поток-2 был остановлен. В то же время РФ сейчас создает энергетический кризис в Европе и применяет шантаж, пытаясь заставить европейцев запустить ПП-2.