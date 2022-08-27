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США и НАТО впервые в истории провели для Путина границу, которую он не смог переступить – экс-директор ЦРУ

Юля Захарченко, редактор ленты
путін - гітлер
Фото: Depositphotos

Российский диктатор Владимир Путин был убежден, что если прокремлевская армия совершит полномасштабное нападение на Украину, тогда страны Запада не смогут ей противостоять. Однако он ошибался, заявил бывший директор ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта.

— На мой взгляд, был ключевой момент, когда Владимир Путин принял решение о вторжении, а с другой стороны стало понятно, что США и наши партнеры из НАТО будут совместно защищать Украину. Тогда во многом война была неизбежна, потому что основным предположением Путина на протяжении многих лет была вера в слабость Запада.

Не только Америки, но и союзников из НАТО. Вот почему он напал на Крым, вот почему он ввел войска в Сирию, был активен в Ливии, и вот почему он начал очень амбициозную кибератаку на правительство США.

По его словам, российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, потому что Путин ощущал слабость наших союзников.

– Он сделал все это потому, что чувствовал слабость с нашей стороны. Так было и с Украиной. По моему мнению, Путин был убежден, что если он нападет, тогда ни один западник ему не противостоит. Однако США и НАТО впервые в истории провели Путину границу, которую он не смог переступить. Это было важно, — считает бывший министр обороны США.

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Источник: Gazeta Wyborcza
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