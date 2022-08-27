США и НАТО впервые в истории провели для Путина границу, которую он не смог переступить – экс-директор ЦРУ
Российский диктатор Владимир Путин был убежден, что если прокремлевская армия совершит полномасштабное нападение на Украину, тогда страны Запада не смогут ей противостоять. Однако он ошибался, заявил бывший директор ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта.
— На мой взгляд, был ключевой момент, когда Владимир Путин принял решение о вторжении, а с другой стороны стало понятно, что США и наши партнеры из НАТО будут совместно защищать Украину. Тогда во многом война была неизбежна, потому что основным предположением Путина на протяжении многих лет была вера в слабость Запада.
Не только Америки, но и союзников из НАТО. Вот почему он напал на Крым, вот почему он ввел войска в Сирию, был активен в Ливии, и вот почему он начал очень амбициозную кибератаку на правительство США.
По его словам, российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину, потому что Путин ощущал слабость наших союзников.
– Он сделал все это потому, что чувствовал слабость с нашей стороны. Так было и с Украиной. По моему мнению, Путин был убежден, что если он нападет, тогда ни один западник ему не противостоит. Однако США и НАТО впервые в истории провели Путину границу, которую он не смог переступить. Это было важно, — считает бывший министр обороны США.