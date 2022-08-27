На фронте – период максимального напряжения: Грабский объяснил, что вынуждены делать россияне

Август, 27 в 17:52

На фронте сейчас сохраняется период максимального напряжения, поскольку Украина и Россия не могут поменять тактику своих действий из-за отсутствия существенных преимуществ каждой стороны.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский. Он объяснил, что вынуждены делать оккупанты и при каких условиях Вооруженные силы Украины могут осуществить контрнаступление для освобождения временно оккупированных территорий.

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– Они вынуждены отводить технику подальше для того, чтобы хотя бы сохранить ее. Но сохранение техники означает уменьшение эффективности ее использования. То есть они могут задействовать ее на отдельных направлениях. На сегодня мы должны набраться терпения. Если сравнивать ситуацию со ставками в игре в карты, то в покере ставки подняты очень высоко. Ни одна из сторон не имеет каких-либо существенных преимуществ, чтобы совершить какие-либо наступательные действия.

Военный эксперт напомнил, что российская армия неудачно пыталась продвинуться в Николаев, нанося террористические обстрелы только по гражданской инфраструктуре Украины.

– Россияне попытались атаковать нас в районе Благодатного и пытались продвинуться в сторону Николаева. Это им не удалось. Они пытались тактическими действиями продвигаться с Юга, от Херсона в сторону Николаева так же не удалось. Они беспокоят нас артиллерийскими обстрелами, террористическими обстрелами исключительно по гражданской инфраструктуре.

Однако на Херсонском направлении остается большое количество российских оккупантов. Украине нужно больше вооружения, чтобы контролировать ситуацию и в дальнейшем осуществить контрнаступление на временно оккупированном Юге.