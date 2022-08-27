Август, 27 в 17:17

В субботу, 27 августа, на АЗС в Польше выросла средняя стоимость всех видов горючего, кроме автогаза.

Так, литр бензина марки А-95 сегодня в среднем стоит 6,47 злотых (49,6 грн по курсу Национального банка по состоянию на 27 августа). Днем раньше это горючее продавали по цене 6,46 злотых/литр, то есть цена за сутки немного выросла.

Средняя стоимость бензина марки А-98 выросла с 7,11 злотых за литр до 7,14 злотых/литр (54,8 грн).

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Дизтопливо подорожало с 7,17 злотых/литр до 7,22 злотых за литр (55,4 грн).

За литр премиального дизеля сегодня нужно в среднем заплатить 7,48 злотых (57,4 грн) по сравнению с 7,45 злотых накануне.

В то же время немного подешевел автогаз (LPG): с 3,13 злотых за литр до 3,12 злотых/литр (23,9 грн).

Цены на горючее в Польше варьируются в зависимости от воеводства. Например, цены на бензин А-95 колеблются от 5,43 злотых/литр (41,7 грн) в Любушском воеводстве до 6,66 злотых за литр (51,1 грн) в Западнопоморском воеводстве.

Стоимость бензина А-98 самая низкая в Люблинском воеводстве (6,58 злотых/литр или 50,5 грн), а самая высокая – в Западнопоморском воеводстве (7,54 злотых за литр или 57,8 грн).

Стоимость топлива в Украине

Средние цены на горючее в Украине 27 августа почти не изменились. В частности, бензин А-95+, как и за прошедшие сутки, стоит 51,99 грн.

Бензин А-95 подорожал на 2 копейки – до 49,83 грн/л, А-92 остался на уровне 47,89 грн/л.

Дизтопливо в среднем стоит 53,39 грн/л, автогаз – 26,76 грн/литр.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl