Атака на Славянск: повреждены Новая почта и АЗС, среди раненых — ребенок
В результате атаки на Славянск Донецкой области ранения получили семилетний мальчик и его мать.
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Атака на Славянск 31 мая: что известно
По словам Вадима Ляха, в течение суток российские войска шесть раз атаковали Славянскую громаду.
Для ударов оккупанты использовали FPV-дроны, а также беспилотники Молния-2 и Герань-2.
В результате атак зафиксировано попадание в отделение Новой почты и автозаправочную станцию.
Также повреждены по меньшей мере пять частных домов.
— В Славянске недоброе утро. В течение суток враг шесть раз наносил удары по нашей громаде, — сообщил начальник Славянской ГОА.
В результате обстрелов ранения получили два человека — семилетний мальчик и его мать. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Славянская МВА