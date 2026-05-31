В результате атаки на Славянск Донецкой области ранения получили семилетний мальчик и его мать.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Атака на Славянск 31 мая: что известно

По словам Вадима Ляха, в течение суток российские войска шесть раз атаковали Славянскую громаду.

Для ударов оккупанты использовали FPV-дроны, а также беспилотники Молния-2 и Герань-2.

В результате атак зафиксировано попадание в отделение Новой почты и автозаправочную станцию.

Также повреждены по меньшей мере пять частных домов.

— В Славянске недоброе утро. В течение суток враг шесть раз наносил удары по нашей громаде, — сообщил начальник Славянской ГОА.

В результате обстрелов ранения получили два человека — семилетний мальчик и его мать. Им оказана необходимая медицинская помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 558-е сутки.

Фото: Славянская МВА

