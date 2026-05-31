На Запорожской атомной электростанции сообщили об атаке дрона по зданию турбинного зала.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Удар дрона по Запорожской АЭС 31 мая: что известно

По информации МАГАТЭ, представители Запорожской АЭС сообщили агентству, что 31 мая дрон попал в здание турбинного зала на территории станции.

По предварительным данным, в результате удара в стене здания образовалось отверстие.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность из-за этого инцидента.

— Атаковать ядерные объекты — это играть с огнем, — подчеркнул Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что подобные действия ставят под угрозу принципы обеспечения ядерной безопасности во время войны и договоренности по защите Запорожской АЭС.

Команда агентства, которая работает на станции, уже обратилась с запросом на доступ к поврежденному зданию, чтобы лично осмотреть место инцидента.

В МАГАТЭ отметили, что это первая атака беспилотника внутри периметра Запорожской АЭС с апреля 2024 года.

Агентство пообещало предоставить дополнительную информацию после того, как его специалисты получат доступ к месту происшествия.

Напомним, что в ночь с 13-14 мая МАГАТЭ сообщало о пролете более 160 российских беспилотников вблизи украинских атомных электростанций.

Тогда дроны фиксировали возле Южно-Украинской, Чернобыльской и Ровенской АЭС, однако о попадании по территории станций или влияние на ядерную безопасность не сообщалось.

