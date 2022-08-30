Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев перед визитом на Запорожскую АЭС — CNN

Август, 30 в 12:05

Миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла в Киев перед визитом на Запорожскую атомную электростанцию во временно оккупированном Энергодаре.

Визит состоялся из-за возобновления обстрелов российской армии по ЗАЭС и увеличения угроз возможной ядерной аварии.

Миссию возглавляет глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщил в понедельник спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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— Настал день, Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи Запорожью сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы, – отметил Гросси в Twitter.

Кроме того, команда из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Киев перед запланированным визитом на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре.

Фото: МАГАТЭ