Август, 30 в 11:44

Возле временно захваченного города Мелитополь (Запорожская область) украинские партизаны подорвали оккупантов, которые поехали посмотреть на пожар на складах с боеприпасами.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– Нас информируют и просят “поздравить” мелитопольских оккупантов с неудачным просмотром фильма о “горящих БК”. Поехали посмотреть на пожар на складах, вдруг произошел взрыв. Движение сопротивления приглашает пропустивших сеанс оккупантов к просмотру в следующий раз! – отметил Старух.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что это произошло в поселке Михайловка. Он также обнародовал в своем Telegram видео с места взрывов.

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По словам Федорова, партизаны напомнили оккупантам, что на юге Украины бывает “жарко во всех смыслах”.

– Движение сопротивления им об этом филигранно напоминает чуть ли не каждый день. В данный момент известно об уничтожении ряда мелитопольских оккупантов, которые решили посмотреть, как пылает БК в Михайловке, — уточнил он.

Ранее в Telegram-каналах была обнародована информация, что в Михайловке уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

29 августа в оккупированном Мелитополе прогремели четыре мощных взрыва. А Федоров отметил, что последние дни лета будут наиболее жаркими для оккупантов.

Источник: Александр Старух, Иван Федоров