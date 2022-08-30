Германия хочет приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией

Август, 30 в 16:32

Правительство Германии намерено приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией.

С таким предложением глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступит в Праге.

Бербок поддерживает прекращение выдачи многократных и многолетних виз гражданам России.

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В то же время министр подчеркнула, что ей и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу важно не отбирать возможность выехать из РФ у тех, кто “имеет смелость противостоять режиму”. Она объяснила, что это могут быть не только оппозиционеры и известные журналисты, но и студенты.

Как ранее сообщала газета Financial Times, главы МИД стран Евросоюза могут приостановить действие соглашения о визах с РФ уже на этой неделе.

После введения ограничений россиянам, которые будут направляться в ЕС, придется платить больше, чем сейчас, а также выдерживать дополнительную бюрократию для получения краткосрочной визы.