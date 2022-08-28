Август, 28 в 15:02

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза намерены приостановить действие соглашения о визах с Российской Федерацией уже на этой неделе.

Об этом в воскресенье, 28 августа, пишет газета Financial Times.

До этого Bloomberg отмечал, что после введения ограничений россиянам, которые будут направляться в Европейский союз, придется платить больше, чем сейчас, а также – выдерживать дополнительную бюрократию для получения краткосрочной визы.

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Таким образом страны-члены ЕС пытаются смягчить разногласия между собой по поводу того, насколько жесткими должны быть ограничения для граждан России.

Отметим, что ранее ЕС уже ввел ряд визовых ограничений для россиян после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля.

Они включали в себя частичную остановку действия соглашений об упрощении визового режима для российских официальных лиц.

Часть стран ввели односторонние меры – такие, как Польша и Чехия.

Эстония заблокировала визы, которые уже были выданы россиянам, а также ищет способы ограничить число путешественников с шенгенскими визами.

Финляндия пошла на строгие ограничения на турвизы для РФ, там сократили их количество до 10% от прежнего.

В странах Балтии также дали понять, что хотят настаивать на региональном запрете на выдачу российских виз, если у Евросоюза не будет достаточно твердой реакции.

Президент Литвы Гитанас Науседа высказал жесткое несогласие с мнением о том, что ответственность за российское вторжение вторжение нельзя возлагать на народ России.