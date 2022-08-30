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Среди них патриарх Кирилл: Кабмин инициировал санкции против некоторых представителей РПЦ

Юля Захарченко, редактор ленты
патріарх кіріл
Фото: Depositphotos

Кабинет министров предложил СНБО ввести санкции против главы Российской православной церкви патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ. Список должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны, а также президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. Согласно сообщению, согласование списка позволит обратиться к международному сообществу для введения таких же санкций в других странах.

Кроме патриарха Кирилла, предлагают ввести санкции против руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона, его заместителя протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского, Порховского РПЦ Тихона и других.

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Санкции предусматривают блокировку активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов.

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