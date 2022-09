Следующая Маргарет Тэтчер? Кто такая Лиз Трасс, как относится к Украине и почему ее боятся в России

Новым премьер-министром Великобритании может стать 47-летняя Элизабет Трасс.

По данным одного из опросов, проведенного в середине августа, она обходила своего оппонента Риши Сунака за кресло главы Консервативной партии, причем с большим разрывом: за нее – 60% опрошенных членов партии, за Сунака – 28%.

Победитель выборов главы Консервативной партии станет известен уже 5 сентября.

Факты ICTV рассказывают о Лиз Трасс, которая может стать третьей женщиной-премьером Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Лиз Трасс проделала немалый путь в поисках ключей от Даунинг-стрит, пишет Guardian. Политика не училась в Мертон-колледже Оксфордского университета, тогда же возглавляла ветвь Либерально-демократической партии. Юная Трасс тогда активно выступала за легализацию каннабиса и даже отмену монархии в Британии. Но в 1996 году присоединилась к консерваторам.

Имея финансовое образование, она несколько лет проработала в бизнесе, прежде чем стартовать в политике. Но первые попытки были глевкими – она проиграла на выборах в своих округах в Западном Йоркшире в 2001 и 2005 годах. Ей это удалось с третьей попытки в 2008 году, когда она была избрана в горсовет Гринвича.

Тогда же он начинает работать в консервативном аналитическом центре Reform. Там ее заметил тогдашний лидер консерваторов Дэвид Кэмерон и избрал кандидатом на округ Юго-Западный Норфолк, где тори гарантированно выигрывали. Выборы 2010 года Трасс выиграла с отрывом в более чем 13 тыс. голосов.

После этого окончательно сформировались политические взгляды либертарианства тетчеровского образца: меньше налогов и социальных выплат, больше предпринимательской свободы и свободной торговли.

В 2012 году политик начала работать в министерстве образования, а спустя два года возглавила министерство экологии.

Она была противником Brexit и называла его “тройной трагедией”, но после референдума изменила взгляды на прямо противоположные. Трасс заявила, что выход из ЕС стал для Британии возможностью стать лучше.

Трасс одной из первых поддержала кандидатуру Бориса Джонсона после отставки Терезы Мэй в 2019 году. И до последнего поддерживала премьера в преддверии его отставки. Поэтому именно ее кандидатуру Борис Джонсон поддержал как свою преемницу.

Прежде чем возглавить МИД в кабинете Джонсона, она была главой Министерства торговли.

Многие политологи прогнозируют, что курс правительства Трасс будет если не более жестким в отношении России, чем правительства Джонсона, то, по крайней мере, столь же бескомпромиссным.

Трасс поддержала британцев, которые вступили в Иностранный легион и бок о бок с украинцами воюют против российских захватчиков, а также сказала, что Россию реально можно вытеснить из Крыма.

В июне 2022 года она заявила для BBC, что “та территория Украины, которую захватила Россия, незаконно оккупирована”. Это было ответом на слова экс-президента РФ Дмитрия Медведева, заявившего, что любое посягательство на территорию, которую Москва оккупировала в 2014 году, может привести к Третьей мировой.

Британские эксперты говорят, что ее слова сигнализируют о том, что Трасс, вероятно, снова подтвердит военную поддержку Британии Украины, о чем свидетельствуют также визиты Джонсона в Киев.

По его словам, победа Трасса не повлияет на отношения Соединенного Королевства с РФ, которые не функционируют еще после убийства Александра Литвиненко на территории Британии. Трасс может продолжать давление на Россию, в то время как энергетический кризис, усиленный санкциями против Москвы, может соблазнить другие европейские страны принять более мягкую позицию.

В конце августа Трасс заявила, что свой первый телефонный разговор, в случае избрания лидером Консервативной партии, а значит, и главой правительства она осуществит с Владимиром Зеленским.

Она подтвердила, что хочет как можно быстрее совершить визит в Украину и заверила, что Украина не будет иметь “лучшего союзника”, чем Британия.

Трасс также пообещала рассекретить больше разведывательных данных МИ-6 о российской деятельности в случае избрания на должность премьера, чтобы еще больше разоблачить ложь Владимира Путина.

Издание The New York Times отмечает, что дипломаты и аналитики в Лондоне и Вашингтоне утверждают, что отношения с США и тем более с Европой могут ухудшиться.

Там отмечают, что администрация Байдена внимательно следит и обеспокоена тем, что спор может угрожать четвертьвековому миру в Северной Ирландии, обеспеченному Белфастским соглашением.

Американские СМИ широко тиражировали ее заявление, когда она сказала, что ее стране не нужно соревноваться за приверженность США. По ее словам, британцам не стоит переживать, “как девушка-подросток на вечеринке, если нас считают недостаточно хорошими”.

Газета также пишет, что Трасс, скорее всего, удвоит поддержку Украины, начатую Джонсоном.

Британская газета The Telegraph отмечает, что больше всего Россия боится победы Трасс, поскольку то, как часто Россия говорит о ком-то, многое говорит о том, кого боятся, а кто не имеет значения.

NYT в другой статье отмечает, что первой задачей Трасс в должности лидера тори будет заставить объединить партию, потерявшую поддержку среди избирателей. Опрос, проведенный на прошлой неделе фирмой YouGov, показал, что консерваторы отстают от лейбористов на 15%, что является самым большим отрывом за почти десятилетие.

Политический корреспондент The Guardian Питер Уокер написал о главных вызовах, с которыми столкнется Лиз Трасс в случае избрания премьером. Он уверен, что она, как и Джонсон, будет поддерживать свою твердую поддержку борьбы Украины против российских захватчиков.

Но, как и другие мировые лидеры, Трасс столкнется с трудностями из-за кризиса роста цен на энергоносители, в частности имеющих отношение к войне. Он добавляет, что Трасс, несомненно, останется преданной Украине. Но поскольку последствия войны будут становиться все более ощутимыми, в Консервативной партии возможно будет искать альтернативный план.

По мнению CNN, самой актуальной проблемой для Трасс станет стремительный рост стоимости электроэнергии, который может спровоцировать волну закрытия предприятий и заставить миллионы людей выбирать между едой и отоплением домов этой зимой. Эксперты предупреждают, что люди станут бедными, а смертность от холодной погоды может возрасти, если не принять меры.

За неделю до объявления нового премьера Британии многие западные медиа начали проводить параллели между Трасс и Железной леди Маргарет Тэтчер.

Дело в том, что в начале избирательной гонки за лидерство консерваторов ее спросили, кем из прошлых премьер-министров партии она больше всего увлекается. Лиз Трасс дала четкий ответ: Маргарет Тэтчер.

Иногда британские медиа даже обвиняли Трасс в косплее Тэтчер. Обращали внимание на ее постоянные упоминания об уничтожении ортодоксии истеблишмента, о борьбе с профсоюзами и о противостоянии России, а также ее нарядах, которые, как пишет The Independent, “так часто имитировали наряды миссис Тэтчер”.

Каждый раз Трасс парировала и отвергала подобные обвинения, заявляя, что она сама по себе:

Что касается Тэтчер, то она выросла в соседнем Линкольншире, ходила в общеобразовательную школу и, очевидно, всю жизнь работала, чтобы добиться успеха.

Liz Truss denies ever “inviting comparisons” between herself and Margaret Thatcher, and blames “the media for keeping going on about it.” pic.twitter.com/PtGeDFeHY1

— Adam Bienkov (@AdamBienkov) August 23, 2022