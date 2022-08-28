Следующие несколько месяцев войны будут тяжелыми, но Украина победит — Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что следующие несколько месяцев российско-украинской войны будут тяжелыми, но Украина обязательно выстоит и победит.
Об этом он написал в колонке The Mail.
– Следующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Он (Путин, — Ред.) считает, что у мягких европейских политиков не хватит духа на борьбу – что этой зимой мы снимем санкции и начнем клянчить российскую нефть и газ, — отметил Джонсон.
По его словам, Путин считает, что Запад устанет поддерживать Украину и начнет осторожно подталкивать украинцев к подписанию соглашения с кремлевским тираном.
– Это было бы безумием. В этом жестоком армреслинге украинский народ победит, — подчеркнул премьер-министр.
Джонсон подчеркнул, что если президенту РФ позволить избежать наказания за убийства и позволить изменить границы Европы силой, то он сделает это снова – с другой страной, что когда-то входила в СССР.
Он объяснил, что другие страны извлекут урок, что насилие и агрессия могут окупиться – и это приведет к новому циклу политической и экономической нестабильности.
Фото: Офис президента