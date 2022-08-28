Август, 28 в 8:07

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что следующие несколько месяцев российско-украинской войны будут тяжелыми, но Украина обязательно выстоит и победит.

Об этом он написал в колонке The Mail.

– Следующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Он (Путин, — Ред.) считает, что у мягких европейских политиков не хватит духа на борьбу – что этой зимой мы снимем санкции и начнем клянчить российскую нефть и газ, — отметил Джонсон.

По его словам, Путин считает, что Запад устанет поддерживать Украину и начнет осторожно подталкивать украинцев к подписанию соглашения с кремлевским тираном.

Сейчас смотрят

– Это было бы безумием. В этом жестоком армреслинге украинский народ победит, — подчеркнул премьер-министр.

Джонсон подчеркнул, что если президенту РФ позволить избежать наказания за убийства и позволить изменить границы Европы силой, то он сделает это снова – с другой страной, что когда-то входила в СССР.

Он объяснил, что другие страны извлекут урок, что насилие и агрессия могут окупиться – и это приведет к новому циклу политической и экономической нестабильности.

Фото: Офис президента