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ЕС готов к прекращению поставок российского газа — еврокомиссар

Ольга Тетеріна, редактор ленты
ЕС готов к прекращению поставок российского газа — еврокомиссар
Фото: Depositphotos

Европейский Союз готов к полному прекращению поставок российского газа. Там активно работают над заполнением топливных хранилищ до начала предстоящего отопительного сезона.

Об этом заявил комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони.

– Мы хорошо подготовлены противостоять экстремальному использованию Россией газового шантажа. Мы не боимся решений Путина. Конечно, мы просим россиян соблюдать контракты, но если они этого не сделают, мы готовы реагировать, — отметил он.

Джентилони добавил, что в Европейском Союзе запасы газа составляют примерно 80% благодаря диверсификации поставок, несмотря на неодинаковую ситуацию в разных странах.

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Комиссар также отметил, что ЕС приложил много усилий за последние месяцы для противостояния экстремальному использованию Россией газового оружия.

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Напомним, что российский Газпром полностью остановил поставки газа в Европу по газопроводу Северный поток. Поэтому цены на природный газ в Европе могут возрасти до максимума.

Источник: NDTV

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