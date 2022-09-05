Сентябрь, 05 в 11:57

В юго-западной китайской провинции Сычуань 5 сентрября произошло землетрясение магнитудой 6,8, погибли не менее семи человек, сообщил государственный телеканал CCTV.

На место направлены более 500 спасателей.

Землетрясение стало самым сильным в провинции с 2013 года. Подземные толчки ощущались за сотни километров, в частности в городах Сиань и Чанша, а также в столице провинции Чэнду – городе с населением около 21 млн человек.

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Эпицентр находился в городе Лудин на глубине 16 км.

В результате двух землетрясений на юго-западе Китая в июне погибли четыре человека и десятки получили ранения.

Тогда неглубокое землетрясение силой 6,1 балла произошло в малонаселенном районе примерно в 100 км к западу от Чэнду.