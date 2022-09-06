Сентябрь, 06 в 17:19

Еврокомиссия утвердила предложения о полной приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима между Европейским Союзом и Россией. Причина – полномасштабная война, развязанная Кремлем против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии. Как отметила на брифинге еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, если эти предложения будут утверждены Советом ЕС на текущей неделе, упрощенный визовый режим с РФ прекратит действовать уже со следующего понедельника, 12 сентября.

Это означает, что россияне больше не будут пользоваться привилегированным доступом к ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и более сложным процессом получения визы.

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Государства-члены будут иметь широкую свободу действий при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан и смогут обеспечить более тщательный контроль.

В то же время, Европейский Союз останется открытым для определенных категорий граждан РФ, путешествующих “с жизненно важными целями”. Речь идет, в частности, о членах семей граждан ЕС, журналистах, диссидентах и представителях гражданского общества.

– Такая страна, как Россия, осуществляющая захватническую войну, не должна претендовать на упрощение визового режима до тех пор, пока она продолжает свою деструктивную внешнюю политику и военную агрессию в отношении Украины, демонстрируя полное пренебрежение к международному порядку, основанному на правилах, — подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.

Согласно новым правилам, после отмены упрощенного визового режима:

Визовый сбор для россиян увеличится с €35 до €80;

Стандартный срок принятия консульствами решения о выдаче визы возрастет с 10 до 15 дней. Этот период может быть продлен до 45 дней в случаях, когда необходимо дополнительное рассмотрение визовой заявки.

Будут действовать более жесткие правила по выдаче многоразовых виз. Россияне больше не получат легкого доступа к визам, действительным для многократных поездок в Шенгенскую зону.

От граждан РФ потребуют более длинный перечень подтверждающих документов при подаче заявления на визу. Россияне больше не смогут воспользоваться упрощенным списком.

Еврокомиссар Йоганссон на брифинге отметила, что страны-члены ЕС должны уделять меньше внимания заявкам лиц, указывающих несущественную причину поездки, особенно когда целью является туризм. Кроме того, члены ЕС должны отказывать в визах гражданам РФ, которые представляют потенциальную угрозу международной безопасности и отношениям.

????LIVE: Proposal to fully suspend the EU’s Visa Facilitation Agreement with Russia, ending privileged access to the EU for Russian citizens. Watch the press conference by Commissioner @YlvaJohansson https://t.co/cxqCw6mezY — European Commission ???????? (@EU_Commission) September 6, 2022

В Еврокомиссии уточнили, что ЕС заключил соглашения об упрощении визового режима с ограниченным количеством стран. В то же время, полномасштабное вторжение России в Украину противоречит духу партнерства, на котором базируются эти соглашения.

Теперь предложения по отмене упрощенного визового режима с Россией должен утвердить Совет ЕС. Они вступят в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале ЕС.

Упрощенный визовый режим между ЕС и Россией действует с июня 2007 года. По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действительные визы в Шенгенскую зону.