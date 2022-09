Еврокомиссия утвердила предложения о полной приостановке действия Соглашения об упрощении визового режима между Европейским Союзом и Россией. Причина – полномасштабная война, развязанная Кремлем против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейской комиссии. Как отметила на брифинге еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоганссон, если эти предложения будут утверждены Советом ЕС на текущей неделе, упрощенный визовый режим с РФ прекратит действовать уже со следующего понедельника, 12 сентября.

Это означает, что россияне больше не будут пользоваться привилегированным доступом к ЕС и столкнутся с более длительным, более дорогим и более сложным процессом получения визы.

Государства-члены будут иметь широкую свободу действий при рассмотрении заявлений на получение краткосрочной визы от российских граждан и смогут обеспечить более тщательный контроль.

В то же время, Европейский Союз останется открытым для определенных категорий граждан РФ, путешествующих “с жизненно важными целями”. Речь идет, в частности, о членах семей граждан ЕС, журналистах, диссидентах и представителях гражданского общества.

Согласно новым правилам, после отмены упрощенного визового режима:

Еврокомиссар Йоганссон на брифинге отметила, что страны-члены ЕС должны уделять меньше внимания заявкам лиц, указывающих несущественную причину поездки, особенно когда целью является туризм. Кроме того, члены ЕС должны отказывать в визах гражданам РФ, которые представляют потенциальную угрозу международной безопасности и отношениям.

????LIVE: Proposal to fully suspend the EU’s Visa Facilitation Agreement with Russia, ending privileged access to the EU for Russian citizens.

Watch the press conference by Commissioner @YlvaJohansson https://t.co/cxqCw6mezY

— European Commission ???????? (@EU_Commission) September 6, 2022