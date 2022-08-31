В ЕС договорились приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Август, 31 в 17:55

Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении в Facebook.

Он сказал, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

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Сийярто добавил, что Венгрия вместе с некоторыми странами-членами ЕС выступает против запрета на выдачу виз Россией.

Обновлено в 17.55. О том, что в ЕС достигли политической договоренности по приостановке упрощенного визового режима с Россией, подтвердил и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Он отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение пересечений границы из России в соседние страны, что становится риском безопасности.

— Поэтому сегодня мы договорились с министрами иностранных дел ЕС о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, – написал Боррель в Twitter.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk. We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

В то же время, как сообщает издание DW, четыре страны ЕС, а именно Польша, Эстония, Латвия и Литва предупредили, что в случае провала на уровне ЕС решения запрета туристических поездок россиян, они примут ограничения на выезд россиян с европейскими визами в свои страны.

В совместном заявлении попавших в агентство AFP стран говорится, что приостановление действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией от 2007 года, которое поддерживают многие члены Евросоюза, является “первым необходимым шагом”. Это сделает визы для россиян более дорогими, увеличит количество требований к документам, а также приведет к более долгому времени ожидания визы.

Но Варшава, Таллин, Рига и Вильнюс едины в том, что этого недостаточно.

— Нам нужно резко ограничить количество выданных виз, прежде всего туристических, чтобы уменьшить поток российских граждан в ЕС и Шенгенскую зону. Пока такие меры не действуют на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность введения на национальном уровне временных мер по запрещению выдачи виз или ограничению пересечения границы для граждан РФ, имеющих визы ЕС, говорится в заявлении.

Исключением в эти страны может стать въезд диссидентов, а также поездки в гуманитарных целях.

Как сообщалось ранее, Евросоюз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.