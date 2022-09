В ЕС договорились приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, которое облегчает выдачу шенгенских виз.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении в Facebook.

Он сказал, что Евросоюз не будет вводить полный запрет на выдачу виз, поскольку по этому вопросу нет единого мнения.

Сийярто добавил, что Венгрия вместе с некоторыми странами-членами ЕС выступает против запрета на выдачу виз Россией.

Обновлено в 17.55. О том, что в ЕС достигли политической договоренности по приостановке упрощенного визового режима с Россией, подтвердил и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Он отметил, что сейчас наблюдается значительное увеличение пересечений границы из России в соседние страны, что становится риском безопасности.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022