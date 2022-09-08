Норвегия передаст Украине 160 ракет Hellfire и ночную оптику
Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire и соответствующее оборудование для запуска и управления огнем. Также Киев получит приборы ночного видения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Норвегии со ссылкой на слова министра обороны Бьорна Арильда Грама.
О передаче глава Минобороны Норвегии сообщил во время встречи с министрами обороны около 40 стран Германии на авиабазе Рамштайн.
В свое время эти ракеты были приобретены для командования береговой охраны.
– Это оружие, которое просила Украина, и которое будет очень полезно для борьбы с захватническими войсками России.
По словам Берна Арильда Грама, ракетами относительно легко управлять, их можно использовать как против морских, так и наземных целей. Украинские военные уже прошли учения по использованию Hellfire под руководством норвежских инструкторов.
ВС Норвегии решили постепенно снимать с эксплуатации системы Hellfire из-за того, что срок их эксплуатации заканчивается.
Норвегия также передала Украине ночную оптику, включающую светоусилительные очки и бинокли. В Норвегии приборы ночного видения заменят схожими.
Источник: Минобороны Норвегии