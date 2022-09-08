Сентябрь, 08 в 15:01

Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire и соответствующее оборудование для запуска и управления огнем. Также Киев получит приборы ночного видения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Норвегии со ссылкой на слова министра обороны Бьорна Арильда Грама.

О передаче глава Минобороны Норвегии сообщил во время встречи с министрами обороны около 40 стран Германии на авиабазе Рамштайн.

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В свое время эти ракеты были приобретены для командования береговой охраны.

– Это оружие, которое просила Украина, и которое будет очень полезно для борьбы с захватническими войсками России.

По словам Берна Арильда Грама, ракетами относительно легко управлять, их можно использовать как против морских, так и наземных целей. Украинские военные уже прошли учения по использованию Hellfire под руководством норвежских инструкторов.

ВС Норвегии решили постепенно снимать с эксплуатации системы Hellfire из-за того, что срок их эксплуатации заканчивается.

Норвегия также передала Украине ночную оптику, включающую светоусилительные очки и бинокли. В Норвегии приборы ночного видения заменят схожими.

Источник: Минобороны Норвегии