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В британской разведке сомневаются, что Беларусь вторгнется в Украину в связи с учениями

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
білоруський танк
Фото: Depositphotos

Маловероятно, что военные учения, начавшиеся в Беларуси 8 сентября, являются признаком подготовки к непосредственному участию ее армии в войне против Украины.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

– Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении РФ на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину, – объясняют в британской разведке.

Они также отмечают, что сейчас бои продолжаются на юге, востоке и севере Украины.

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В Беларуси 8 сентября начались плановые учения по отработке “возвращения захваченных территорий”. Они проходят недалеко от Бреста, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

Продлятся военные учения до 14 сентября 2022 года.

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