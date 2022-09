В британской разведке сомневаются, что Беларусь вторгнется в Украину в связи с учениями

Маловероятно, что военные учения, начавшиеся в Беларуси 8 сентября, являются признаком подготовки к непосредственному участию ее армии в войне против Украины.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

Они также отмечают, что сейчас бои продолжаются на юге, востоке и севере Украины.

