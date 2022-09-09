В британской разведке сомневаются, что Беларусь вторгнется в Украину в связи с учениями
Маловероятно, что военные учения, начавшиеся в Беларуси 8 сентября, являются признаком подготовки к непосредственному участию ее армии в войне против Украины.
Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.
– Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении РФ на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину, – объясняют в британской разведке.
Они также отмечают, что сейчас бои продолжаются на юге, востоке и севере Украины.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 9 September 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/u06XvzWTT2
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 9, 2022
В Беларуси 8 сентября начались плановые учения по отработке “возвращения захваченных территорий”. Они проходят недалеко от Бреста, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.
Продлятся военные учения до 14 сентября 2022 года.