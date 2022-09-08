В Беларуси начались учения по отработке “освобождения захваченных территорий”

Сентябрь, 08 в 10:18

8 сентября начались командно-штабные учения Вооруженных сил Беларуси, которые продлятся до 14 сентября.

Минобороны страны планирует, в частности, на практике “отработать ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником”, восстановление контроля на границе в зонах ответственности объединений, авиаподдержку войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НВФ.

Учения будут проводиться на полигоне Брестский, на участках местности в Минской и Витебской областях.

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Ранее в Генштабе ВСУ не исключили, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

При этом сейчас вероятность вторжения белорусских войск на территорию Украины считают низкой.