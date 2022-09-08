В Беларуси начались учения по отработке “освобождения захваченных территорий”
8 сентября начались командно-штабные учения Вооруженных сил Беларуси, которые продлятся до 14 сентября.
Минобороны страны планирует, в частности, на практике “отработать ведение боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником”, восстановление контроля на границе в зонах ответственности объединений, авиаподдержку войск, обеспечение силовых мер военного положения, борьбу с ДРГ противника и НВФ.
Учения будут проводиться на полигоне Брестский, на участках местности в Минской и Витебской областях.
Ранее в Генштабе ВСУ не исключили, что под так называемой утраченной территорией подразумеваются приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей.
При этом сейчас вероятность вторжения белорусских войск на территорию Украины считают низкой.