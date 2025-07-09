Сотрудники СБУ совместно с другими правоохранительными органами провели масштабную спецоперацию по ликвидации преступных схем на таможне в Киеве и трех приграничных областях.

Разоблачение преступных схем на таможне

В рамках спецоперации в течение суток СБУ задержала чиновника Гостаможслужбы в Киеве и заблокировала сделки сразу в трех приграничных областях.

В частности, в Киеве на взятке задержали заместителя директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы, который “зарабатывал” на уклонистах и иностранных мигрантах.

Он за деньги оформлял военнообязанных “публичными дипломатами” в столичное общественное объединение, работающее от имени известной международной организации.

Кроме того, чиновник подозревается в получении взяток от нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которым за разные суммы обещал содействие в избежании депортации и выезде в ЕС.

Фигуранту и его сообщнику готовятся подозрения сразу по трем статьям УКУ.

Еще пять незаконных сделок ликвидированы на таможнях в других регионах.

В Одессе разоблачили четырех чиновников управления по борьбе с контрабандой местной таможни, которые требовали деньги у предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при вывозе товаров за пределы Украины.

Также здесь провели обыски у должностных лиц одного из таможенных постов, которые брали взятки за таможенное оформление продукции без уплаты таможенных платежей.

В Волынской области должностных лиц региональной таможни разоблачили на безосновательном оформлении беспошлинного импорта иностранных авто, чем нанесли ущерб госбюджету на 2,7 млн грн.

В Черновицкой области чиновники местной таможни способствовали контрабандному вывозу в ЕС более 250 ящиков сигарет на общую сумму 11 млн грн.

Какое наказание грозит фигурантам

По этим фактам продолжаются расследования, начатые по нескольким статьям УКУ:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 3 ст. 201-3 (контрабанда товаров);

ст. 190 (мошенничество);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Подозреваемым грозит лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

За первое полугодие 2025 года по материалам СБУ Гостаможслужба составила 113 админпротоколов о нарушении таможенных правил, по результатам которых в госбюджет доначислено более 157 млн грн.

За этот же период изъято контрабанды на более чем 62 млн грн.

Источник : СБУ

