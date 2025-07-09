Захватили судно при эвакуации раненых со Змеиного: капитанам РФ предъявили обвинения

Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении двум офицерам Черноморского флота России в жестоком обращении с экипажем украинского спасательного судна Сапфир, которое было захвачено вблизи острова Змеиный. Об этом говорится в заявлении от 9 июля.

Россияне захватили экипаж гражданского судна Сапфир

Следствие установило, что 26 февраля 2022 года украинское гражданское судно Сапфир, задействованное в гуманитарной миссии по эвакуации раненых и погибших, было остановлено российскими военными.

На борту находились 17 членов экипажа и четверо гражданских лиц — медик, электромонтер и двое священников. Судно не имело вооружения.

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После захвата всех людей удерживали в жестких условиях: без доступа к еде, питьевой воде и медицинской помощи. Кроме этого, украинцев избивали, запугивали и угрожали им оружием.

По данным следствия, содержание происходило на российском разведывательном корабле Экватор и буксире Шахтер, который формально считался гражданским судном, однако использовался в военных целях.

Позже всех незаконно вывезли во временно оккупированный Крым. Там они находились до момента освобождения в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Вместе с людьми Украине вернули и спасательное судно.

Правоохранители выдвинули подозрения командиру корабля Экватор и капитану буксира Шахтер за жестокое обращение с гражданскими лицами и нарушение законов и обычаев войны.

Им грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас продолжается розыск и установление их местонахождения.

5 марта 2024 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест командующего дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова. Они подозреваются в совершении военных преступлений по меньшей мере в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

В МУС пришли к выводу, что именно эти командиры несут ответственность за ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре, которые осуществляли подчиненные им силы.

Фото: Одесская областная прокуратура

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