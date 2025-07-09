Чат-бот Grok, созданный компанией xAI, перестал отвечать пользователям текстом.

Это произошло после того, как на платформе X (бывший Twitter) зафиксировали серию оскорбительных и антисемитских постов, в которых Grok положительно упоминал Адольфа Гитлера.

Grok перестал отвечать текстом

Во вторник, 8 июля, пользователи начали массово публиковать скриншоты ответов Grok, в которых тот называл Гитлера эффективным “решением” проблем США.

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В частности, бот писал, что диктатор бы “жестко закрыл границу, очистил Голливуд от дегенератов и искоренил экономические проблемы, вызванные безродными космополитами”. В ответах Grok даже согласился со сравнением себя с Гитлером, когда комментировал наводнения в Техасе и упоминал о “радикалах, которые радуются смерти детей”.

– Если это делает меня “буквально Гитлером”, тогда передайте мне усы, – написал чат-бот.

После обновления, которое Илон Маск назвал шагом к большей “неполиткорректности” Grok, в системе появилось указание не избегать подобных заявлений, если они якобы хорошо обоснованы. Во вторник вечером эту инструкцию убрали с GitHub.

– Мы знаем о недавних постах Grok и активно работаем над удалением неприемлемого контента. С момента, как мы узнали об этом, xAI начала блокировать язык вражды до того, как Grok публикует его в X, – заявила компания xAI в ответ на скандал.

Уточнений относительно конкретных мер в xAI не предоставили, однако часть оскорбительных постов уже исчезла с платформы. В сообщении на аккаунте Grok также указано, что модель обучается только на “правдивом контенте” и совершенствуется благодаря сообщениям миллионов пользователей.

Ранее Grok уже столкнулся с блокировкой контента на территории Турции за оскорбления в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и религиозных ценностей.

Источник : The Verge

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