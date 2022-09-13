Горячая фаза: что известно об обострении отношений между Арменией и Азербайджаном

Сентябрь, 13 в 17:20

Военные действия между Арменией и Азербайджаном перешли в горячую фазу — страны обвинили друг друга в обстрелах и подрывных действиях, после чего официальный Ереван обратился за помощью к России и Организации договора о коллективной безопасности.

ОДКБ – это военно-политическая международная организация, в которую входят несколько стран. Среди них – Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Согласно соглашению ОДКБ, нападение на Армению фактически означает нападение на все государства-члены организации.

Позиция Армении

В Минобороны Армении заявили, что армия Азербайджана обстреляла армянские позиции в направлении трех пограничных городов (Горис, Сотк и Джермук). В сообщении МО говорится, что огонь по территории Армении вели из артиллерии и крупнокалиберных орудий, а также с беспилотных летательных аппаратов.

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Вскоре стало известно о 49 погибших армянских военных. Также есть раненые среди мирных жителей и представителей армии Армении. Армянскую полицию и силы МЧС в районах, где происходят интенсивные обстрелы, перевели в режим повышенной готовности.

Позиция Азербайджана

В Минобороны Азербайджана обвинили армянскую армию в диверсиях по трем направлениям государственной границы (Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском). Официальный Баку утверждает, что бои стали результатом срочных мер войск Азербайджана в ответ на попытку Армении заменить пути поставок между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях.

В Азербайджане опровергли версию о вторжении их армии на территорию Армении, назвав это “абсурдом”. Баку обвинил Ереван в нагнетании ситуации на границе в последнее время. В Азербайджане отрицают удары по гражданским объектам и инфраструктуре соседней страны, отвергнув обвинения Еревана.

Как может развиваться ситуация

Обострение военных действий между Арменией и Азербайджаном началось в ночь с 12 на 13 сентября, а сам конфликт быстро вышел за пределы региональных столкновений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, государственным секретарем США Энтони Блинкеном и российским диктатором Владимиром Путиным. Затем он провел заседание Совбеза Армении.

По итогам встречи было принято решение обратиться за помощью в Россию, ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности) и Совбез ООН, чтобы достичь урегулирования военных действий.

Кроме того, состоялось экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ, члены которого выразили обеспокоенность ситуацией и рассмотрели предложения о возможном привлечении механизмов организации, чтобы держать ситуацию под контролем. Однако в сообщении не указано, есть ли возможность введения контингента ОДКБ на территорию Армении.